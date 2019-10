Regierungsrats-Ersatzwahlen: Auch Doris Aebi (GLP) zieht Kandidatur zurück

Doris Aebi hat dem Vorstand der Grünliberalen am Dienstag mitgeteilt, dass sie für den zweiten Wahlgang bei den Regierungsratsersatzwahlen nicht zur Verfügung steht. Zum Verzicht auf eine Kandidatur entschied sich Aebi laut Mitteilung der GLP mit Rücksicht auf die Frauenfrage. Auslöser war demnach die Information der SP an die Grünliberalen, dass Yvonne Feri am 24. November auf jeden Fall nochmals antreten werden.

Doris Aebi begründet ihren Entscheid damit, dass bei dieser Konstellation beide Kandidatinnen chancenlos wären. Dies, weil SVP-Kandidat Jean-Pierre Gallati, der im ersten Wahlgang deutlich am meisten Stimmen holte, mit der SVP im Rücken über die stärkste Wählerbasis verfügt. Mit ihrem Verzicht verhindere Doris Aebi, dass die Stimmen für eine Frau im Regierungsrat aufgesplittert würden, teilen die Grünliberalen mit.