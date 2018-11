«Warum hat eigentlich niemand eine Strafanzeige eingereicht?» Das fragte Severin Lüscher, Hausarzt und Grünen-Grossrat, als das Aargauer Parlament vor bald zwei Monaten die Honoraraffäre an den Kantonsspitälern Aarau (KSA) und Baden (KSB) diskutierte. Dabei geht es um Fälle, in denen Ärzte medizinische Leistungen auf ihren Namen erfassten, die sie nicht selber erbracht hatten. Der Orthopädie-Chefarzt in Baden und der Angiologie-Chefarzt in Aarau wurden verwarnt und mussten Rückzahlungen leisten.

Anzeigen oder strafrechtliche Sanktionen gegen die beiden Ärzte gab es hingegen nicht. Severin Lüscher hielt im Grossen Rat fest, nach seiner Auffassung sei es gerade nicht Sache einer internen Untersuchung oder einer externen Revision, einen Straftatbestand auszuschliessen. Darauf hatten sich die CEOs der beiden Kantonsspitäler berufen, als die AZ fragte, warum die Spitalverantwortlichen keine Anzeige gegen die fehlbaren Ärzte eingereicht hatten. Die Staatsanwaltschaft müsse entscheiden, ob ein Straftatbestand vorliege, argumentierte dagegen der Grünen-Grossrat und fragte mit Blick auf den fehlbaren Chefarzt: «Warum haben die Fachkollegen, die Whistleblower, die Bereichs- und Geschäftsleitung des KSA, der Verwaltungsrat und sogar die Regierungsrätin nicht einfach eine Anzeige gemacht und die Staatsanwaltschaft arbeiten lassen?»

Meldung an Staatsanwaltschaft

Die Frage blieb in der Debatte unbeantwortet, Gesundheitsdirektorin Roth versicherte am Ende lediglich, der Regierungsrat sei sich seiner Verantwortung bewusst und «bleibe dran». Ein paar Tage später kündigte die Regierung an, bei den Verwaltungsräten von KSA und KSB «umfassende Auskunft und vollständige Akteneinsicht zu den Unregelmässigkeiten bei Honorar- und Leistungsabrechnungen» zu verlangen. Diese zusätzlichen Unterlagen hat der Regierungsrat inzwischen gesichtet und ausgewertet, wie Sprecher Peter Buri auf Anfrage der AZ sagt.