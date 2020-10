Regierungratskandidatin Schöni verweigerte Maske, Polizei musste sie wegtragen

Diesmal war wegen Corona alles anders im Grossratsgebäude in Aarau: Während normalerweise an einem Wahlsonntag sich Kandidaten, Parteipräsidenten und Medienleute zu Dutzenden versammeln, um die Wahlresultate live zu verfolgen, zu analysieren und Interviews zu führen, durften sich aus Sicherheitsgründen an diesem Sonntag nur die Regierungsratskandidaten, Parteichefs und ein paar weitere akkreditierte Personen im Gebäude aufhalten. Journalisten konnten Interviews nur unter strikter Einhaltung der Abstandregel führen. Zudem galt allgemeine Maskenpflicht..