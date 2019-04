«Wenn wir den Veloverkehr fördern wollen – und das tun wir –, dann braucht es attraktive und sichere Angebote. Das Velo ist dort besonders zu fördern, wo es seine Berechtigung hat, also auf kurzen Distanzen bis zehn Kilometer, vor allem in Kernstädten, den Zentren und grossen Agglomerationen», sagt Degelo. Und wie konkret? Velofahrende sollen im Aargau künftig direkte, sichere Wege nutzen, die den Fahrfluss möglichst wenig unterbrechen. Degelo: «Wo möglich, bekommen sie ein eigenes Trassee. Wenn der Platz auf dem bestehenden Verkehrsraum zu knapp ist, schauen wir dafür, das nötige Land zu erwerben.»

Eine 2014 gegründete Fachstelle Fuss- und Veloverkehr hat dafür ein Umsetzungskonzept zur neuen übergeordneten Mobilitätsstrategie des Kantons ausgearbeitet (vgl. Box rechts oben). Ziel ist, so Carlo Degelo, Leiter der Abteilung Verkehr, «den Anteil der gefahrenen Velowege im Oase-Raum bis 2025/30 auf 14 Prozent zu verdoppeln und bis 2040 auf 20 Prozent zu verdreifachen. Das ist ein Quantensprung. Der ist unabdingbar, damit der Verkehr in den Städten nicht kollabiert». Dafür reiche es natürlich längst nicht mehr, am Rand einer Strasse einen Radstreifen zu markieren.

«Deshalb braucht es nebst dem bereits gut ausgebauten öffentlichen Verkehr (öV) auch das Verkehrsmanagement sowie dringend mehr Raum für den Velo- und Fussverkehr.»

Das Departement Attiger plant im Rahmen des Regionalen Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau (Oase), das ganze Velonetz zu verbessern und als Pilotprojekt eine beispielhafte Velovorzugsroute, eine Art Velo-Highway.

Dabei sei nicht Schnelligkeit wichtig, sondern Direktheit und ungestörter Fahrfluss. Diese Velovorzugsroute soll von Spreitenbach und Neuenhof über Baden, Siggenthal und Turgi nach Windisch und bis ins Zentrum von Brugg sowie von Baden Richtung Dättwil führen (vgl. Karte). Ab Knoten Esp in Dättwil in Richtung Oberrohrdorf ist die definitive Route allerdings noch nicht mit den Gemeinden abgesprochen. Sie führt wenn möglich nahe an Bahnhöfen vorbei, um den Veloverkehr in Zusammenarbeit mit den Gemeinden mit dem öV zu verknüpfen. Das bedingt auch ausreichend Veloabstellmöglichkeiten.

140 Millionen fürs Velonetz

Auf der Velovorzugsroute soll es möglichst wenig Hindernisse wie zum Beispiel Kreuzungen mit langen Wartezeiten, unnötige Halte, Engstellen, oder Randsteine geben. Sie ist vor allem für Radfahrer konzipiert. Fussgänger und Autofahrer sind geduldet, wo keine anderen Regeln gelten. Angestrebt wird, dass die einspurige Velovorzugsroute zwei, die zweispurige vier Meter breit wird. Sie hat einen höheren Standard als bestehende Radwege im Aargau (vgl. Beispiel aus Suhr im Bild rechts). Radfahrer werden auf dieser Route soweit möglich verkehrlich bevorzugt, sie soll mehr Sicherheit bieten.

Der Weg soll breit genug sein, damit Velofahrende und schnellere E-Bikes gut aneinander vorbeikommen. Für Degelo ist klar, dass es einen höheren Standard braucht: «Sonst findet der Umstieg aufs Velo nicht statt.»

Die Kosten für die Verbesserungen am ganzen Velonetz im Ostaargau (ca. 130 km) und den Bau der Velovorzugsrouten schätzt Degelo auf rund 140 Millionen Franken. Das Geld soll soweit möglich aus dem Strassenfonds kommen. Denn mit den Verbesserungen am ganzen Velonetz und so einer Velovorzugsroute kann man die Strasse deutlich entlasten, was das Staurisiko für motorisierte Verkehrsteilnehmer mindert. Degelo: «Dann haben alle etwas davon.»