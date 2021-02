Politische Rechte

Auf Bundesebene haben der Nationalrat im September 2020 sowie die Staatspolitische Kommission des Ständerats gerade eben im Februar einer parlamentarischen Initiative Sibel Arslan für ein aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige zugestimmt. Nun hat die Kommission des Nationalrats den Auftrag, eine entsprechende Verfassungsänderung auszuarbeiten. In den Kantonen gilt bisher einzig im Kanton Glarus das Stimmrechtsalter 16. Die Landsgemeinde hat dieses Anliegen im Jahr 2007 überraschend gutgeheissen. Nebst Glarus kennen in der Schweiz teilweise die Landeskirchen bei den politischen Rechten in kirchlichen Angelegenheiten das Stimmrechtsalter 16. So haben etwa laut regierungsrätlicher Antwort die Evangelisch Reformierte Landeskirche des Kantons Aargau bereits 1999 und die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau 2007 das Stimmrecht 16 eingeführt.