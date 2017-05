Weil all dies nicht reicht, um den Staatshaushalt nachhaltig zu sanieren, bereitet die Regierung mehrere Reformvorhaben vor, die ihre Wirkung zum Teil erst in einigen Jahren richtig entfalten werden, sofern der Grosse Rat ihr dabei folgt. Sie sollen gesamthaft 80 bis 120 Millionen Franken bringen.

Die Regierung will trotz aller bisheriger Widerstände den Bildungsbereich nicht verschonen. Am ehesten Zuspruch findet wohl die vorgeschlagene, um ein Jahr kürzere Schuldauer bis zur Matura. Sparmassnahmen plant sie auch im Bereich Volksschule. Bis 30 Millionen Franken soll eine nächste Spitalgesetzrevision bringen. Die Regierung setzt dafür etwa auf Kostencontrolling und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Potenzial sieht sie auch in der neuen Spitalliste, die 2020 erwartet wird.