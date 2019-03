Der Gesamtregierungsrat handelt. Er lässt das Departement Roth nicht nur durch eine externe Analyse durchleuchten. Heute morgen um 9 Uhr wurden die Mitarbeiter des Departementes Gesundheit und Soziales (DGS) auch informiert, dass ihre Chefin, Franziska Roth, ab sofort nicht mehr für das Kantonsspital Aarau (KSA) zuständig ist.

Die Regierung schreibt in einer Medienmitteilung im Wortlaut folgendes:

"Die Kantonsspital Aarau AG plant in den nächsten Jahren ein Neubauprojekt sowie Ersatzvorhaben in der Grössenordnung von 700 Millionen Franken. Der Regierungsrat hat vor diesem Hintergrund eine Anpassung im Beteiligungsmanagement beschlossen. Für die Phase, in der Investitions- und Finanzaspekte eine zentrale Rolle spielen, wird die Federführung gegenüber der Kantonsspital Aarau AG vom Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) wahrgenommen werden. Das DGS bleibt als fachzuständiges Departement nach wie vor in das Beteiligungsmanagement der Kantonsspital Aarau AG einbezogen."

Konkret heisst das: Regierungsrätin Roth (SVP) gibt das Dossier KSA an Kollege Markus Dieth (CVP) ab.