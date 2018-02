Die Aargauische Kantonalbank (AKB) gehört dem Kanton Aargau. Dieser wirtschaftet nicht nach Gutdünken, sondern nach einer festgelegten Strategie – einer sogenannten Eigentümerstrategie. Zum Pflichtenheft des Regierungsrats gehört es, diese Eigentümerstrategie regelmässig zu überprüfen: Sind die Beteiligung und die Staatsgarantie noch zeitgemäss?

2018 ist wieder so ein Jahr, in dem der grosse Check ansteht, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Die Prüfung erfolge ergebnisoffen und unter Einbezug der AKB, betont die Regierung. Die in zwei Vorstössen aus dem Grossen Rat formulierten Anliegen in Bezug auf die AKB würden ebenfalls beantwortet.

Die Aargauische Kantonalbank sei «sehr erfolgreich» tätig. Da zurzeit «keinerlei existenzielle Sorgen» bestünden, könne der Regierungsrat «ohne Druck und aus einer Position der Stärke eine breite und transparente Auslegeordnung vornehmen».

Das Resultat dieses Checks und Details «zu einem allfälligen Handlungsbedarf und zum Vorgehen» werden voraussichtlich Anfang 2019 vorliegen. Mit einer Anhörungsvorlage zur Änderung der rechtlichen Grundlagen betreffend Rechtsformänderung, Staatsgarantie und einer allfälligen Teilveräusserung wäre frühestens im Jahr 2019 zu rechnen.

Zuletzt hatte die Regierung 2014 Rechtsform und Staatsgarantie der AKB überprüft und die aktuell gültige Eigentümerstrategie im Jahr 2016 beschlossen. (az)