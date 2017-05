EVP: «Auslegeordnung ist zentral»

Die EVP begrüsst die Bandbreite an Einsparungen, so könnten die Prioritäten in der politischen Diskussion ausgelotet werden. Die Erwartungen der Bevölkerung an den Staat seien gross, die Bereitschaft die finanziellen Konsequenzen mitzutragen lasse indes oft zu wünschen übrig. «Darum sind Kostenbeiträge der Dienstleistungsbezüger zu prüfen.» Leistungen des Staates dürften nicht als selbstverständlich angesehen werden. Doch auch Effektivität der Leistungen und Personalbestand der Verwaltung müssten überprüft werden.