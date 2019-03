Die Massnahmen sind drastisch und so noch nie dagewesen in der jüngeren Aargauer Politgeschichte: Nicht nur wird Roths Führung und Betriebsklima durch eine externe Untersuchung durchleuchtet, es wird ihr auch noch eines der wichtigsten Dossiers weggenommen: das Kantonsspital Aarau und dessen Millionen-Neubau. Ein grösseres Misstrauensvotum gibt es kaum.

Man kann es auch positiv sehen: Das Regierungskollegium zeigt sich solidarisch und greift Kollegin Roth in der Krise unter die Arme. Bisher zeigte sich die SVP-Politikern eher resistent gegen Beratung. Jetzt wird sie zu ihrem Glück gezwungen.

Wie geht es nun weiter?

Franziska Roth hat am Wochenende betont, ein freiwilliger, vorzeitiger Rücktritt komme nicht in Frage. Ob das nach den jüngsten Massnahmen noch gilt? Beides ist möglich: Roth ist durch die Untersuchung, die Monate dauern wird, etwas aus der Schusslinie und hat das Problemdossier KSA nicht mehr am Hals. So erholt sie sich möglicherweise von ihren Rückschlägen und steht den Rest der Amtsdauer bis Ende 2020 einfacher durch. Oder Roth lässt sich die Entmachtung nicht bieten und tritt doch noch frühzeitig ab. Nachvollziehbar wäre auch das.

Für die SVP ist die Situation weiterhin pikant. Am Freitag will sie sich endlich positionieren: klar für Roth oder klar gegen Roth. Mit dem heutigen Regierungsentscheid könnte sie eine Positionierung gegen ihre eigene Regierungsrätin einfacher erklären und Schaden für die Partei definitiv eingrenzen. Möglich ist aber auch, dass die SVP ihre entmachtete Regierungsrätin für den Rest der Amtszeit wieder unterstützt und ab nun bei weiteren Problemen im DGS auf die Gesamtregierung zielt.

Für das Departement Gesundheit und Soziales selber kann es nur besser werden. Regierung und Parlament waren zurecht in Sorge um die Funktionsfähigkeit des zur Zeit wohl wichtigsten Bereichs der Verwaltung. Jetzt könnte auch bei den Mitarbeitern wieder etwas Ruhe einkehren und der Exodus von Schlüsselmitarbeitern vorerst gestoppt werden.

Der Regierungsrat hat gerade nochmals eine institutionelle Krise abgewendet. Vorerst wenigstens. Es ist nun an Franziska Roth, ihren Beitrag zu leisten, damit die Sache auch langfristig wieder ins Lot kommt.