Regenärmster Juli im Aargau seit über 60 Jahren – was die Klimadaten verraten

Schweiss perlt von der Stirn, das Wasserglacé tropft im Sekundentakt über die linke Hand: Seit Wochenbeginn ächzt der Aargau unter Temperaturen von über 30 Grad. Am Freitag soll das Quecksilber sogar auf bis zu 36 Grad ansteigen, wie Roger Perret von Meteonews auf Anfrage mitteilt: "Am wärmsten wird es wohl am Rhein, beispielsweise in Rheinfelden", so der Meteorologe. Viel heisser war es im Aargau selten. Die höchste Temperatur seit Messbeginn verzeichnete die Messstation Buchs-Aarau am 24. Juli 2019 mit 37 Grad. Allerdings ist der Aargau gemäss Meteorologe Perret nur durch wenige Messstationen abgedeckt: "Am Rhein wärs wohl wärmer, aber es gibt keine weit zurückreichenden Messreihen." Die anhaltend hohen Temperaturen dieser Woche sind nicht repräsentativ für den Monat: Bisher fiel der Juli 2020 vor allem mit wechselhaftem Wetter auf. In den ersten zwei Monatsdritteln dauerten die längsten zwei sonnigen Perioden auf der Alpennordseite gemäss Meteoschweiz nur gerade drei Tage. Kaltfronten und Gewitter verdrängten die Sommersonne sonst spätestens nach zwei Tagen wieder. Die Badis sind voll – mit der Drohne über den Hallwilersee:

Das spiegelt sich auch in den Anzahl Hitzetagen wieder. Bis und mit Montag wurden bei der Messstation Buchs-Aarau im Juli vier Tage mit 30 Grad oder mehr gezählt. Die Norm von fünf Hitzetagen dürfte mit dieser Woche aber bereits vor Monatsende problemlos überschritten worden sein. Zum Vergleich: Im letzten Jahr verzeichnete die Messstation im Juli acht Hitzetage. Im Hitzesommer 2015 waren es 16. 2006 stieg das Quecksilber sogar an 19 Tagen auf 30 Grad oder mehr. Es gibt aber auch Julis ohne Hitzetage, wie 2009 zeigt.

Bereits der Juni 2020 zeigte sich kühler als in Vorgängerjahren. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren verzeichnete die Messstation Buchs-Aarau keinen Hitzetag. Durchschnittlich sind es 2. Allerdings lag die Durchschnittstemperatur immer noch fast ein halbes Grad über dem monatlichen Mittelwert von 16,9 Grad. Die Messdaten unterliegen jährlichen Schwankungen, es lässt sich aufgrund der Klimaveränderung aber eine Tendenz zu heisseren und trockeneren Sommern feststellen. Regenärmster Juli seit über 60 Jahren Als besonders heiss wird der Juli 2020 nicht in die Geschichte eingehen. Aussergewöhnlich ist er aber aus einem anderen Grund: Selten fiel im Aargau weniger Regen. Die Wetterstation Buchs-Aarau verzeichnete bis am 28. Juli lediglich 29,2 Millimeter Niederschlag. Das entspricht etwa einem Viertel der Julinorm von 112 Millimetern. "Ohne weitere Niederschläge in den letzten Julitagen ist dies in Buchs-Aarau der niederschlagsärmste Juli in der homogenen Messreihe ab 1959", sagt Klimatologe Stephan Bader. Ähnlilch regenarm habe sich bisher nur der Juli 2015 mit knapp 33 Millimetern gezeigt.