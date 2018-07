Letztes Jahr gab es im Aargau 222 Heli-Einsätze. So viele wie noch nie und mehr als viermal so viele wie 2005. Damals flog die Rega im Aargau 53 Einsätze. Es sei zudem nicht ausgeschlossen, dass in naher Zukunft ein drittes Unternehmen in den Kanton dränge und die Einsätze und damit verbundenen Konflikte weiter zunehmen. Im Kanton Zürich können neben der Rega und der AAA bereits Helikopter der Deutschen Luftrettungswacht aufgeboten werden.

Zulassung nach klaren Kriterien

«Es sollte in dieser Angelegenheit dringend Ruhe einkehren», schreiben die Grossräte in einer gemeinsamen Interpellation, die sie am 28. August im Grossen Rat einreichen werden. Einerseits soll für die beiden Rettungsunternehmen «Klarheit über die langfristige Strategie des Kantons» entstehen. Andererseits soll die Bevölkerung «uneingeschränkt Vertrauen in die Organisation und die Kompetenz in der Luftrettung» erhalten.

Die aktuelle Totalrevision des Spitalgesetzes bietet nach Ansicht der Grossräte eine gute Gelegenheit, die Rettungsversorgung im Aargau «langfristig, strukturell, organisatorisch und qualitativ zu sichern». In der Interpellation wollen sie von der Regierung deshalb wissen, ob die medizinische Luftrettung im neuen Spitalgesetz verankert wird. Ausserdem würden sie es begrüssen, wenn Luftrettungsunternehmen «künftig nach relevanten medizinischen, technischen und organisatorischen Kriterien ausgewählt und zugelassen werden».

Ulrich Bürgi sagt, er habe bis heute nicht herausgefunden, ob es damals einen fachlich fundierten Entscheid gab. «Auf jeden Fall hat es keine Vernehmlassung gegeben.» Bürgi und Brügger wollen weiter erfahren, ob die Luftrettung analog zu anderen Kantonen überkantonal koordiniert werden könnte. Als Beispiel führen sie die überkantonale Einsatzzentrale der Rega in Zürich auf.

Im Namen der Bevölkerung fragen die Grossräte, «wie die Finanzierung unabhängig vom Luftrettungsunternehmen gewährleistet werden kann». Hier wird sich das zuständige Departement Gesundheit und Soziales (DGS) wohl aus der Verantwortung ziehen. Letzte Woche sagte Mediensprecherin Karin Müller zu dieser Zeitung: «Es liegt in der Eigenverantwortung der Versicherten, die ungedeckten Rettungskosten, die auch bei bodengebundenen Einsätzen anfallen, entweder selber zu tragen oder mittels Zusatzversicherungen abzudecken.»

Doch nicht nur die Luftrettung stellen Bürgi und Brügger infrage. Sie wollen von der Regierung wissen, ob ein bodengebundenes Notarztsystem im Spitalgesetz verankert werde. Die Politiker erklären sich die Zunahme der Heli-Rettungen nämlich auch damit, dass in den Ambulanzen kein Notarzt mitfährt. Es komme deshalb vor, «dass Rettungssanitäter Helikopter anfordern, damit so ein Notarzt für medizinisch komplexe Fälle am Ereignisplatz eintrifft».

Für Bürgi, Chefarzt und Bereichsleiter Notfallmedizin am Kantonsspital Aarau, ist das unverständlich. «Im Aargau ist die Ambulanz sehr schnell vor Ort. Wäre ein Notarzt dabei, könnte die Anzahl der Heli-Rettungen wohl reduziert werden.» Dazu komme, dass der Notarzt, der im Heli mitfliegt, im Birrfeld warte, bis ein Heli aufgeboten werde. «Im Spital könnte ein Notarzt arbeiten, anstatt zu warten», so Bürgi.