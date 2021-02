Die SP-Initiative will, dass Haushaltungen durch die Krankenkassenprämien nicht mehr als um 10 Prozent des verfügbaren Einkommens belastet werden. Doch was ist das verfügbare Einkommen? Nach Vorschlag des Initiativkomitees ist dies das steuerbare Einkommen minus Sozialabzüge für Kinder, junge Erwachsene und Alleinerziehende plus 1/5 des Reinvermögens. Diese Sozialabzüge sollen verhindern, dass diese Versicherten schlechter gestellt werden als mit den heutigen Prämienverbilligungen.

Das Initiativkomitee schlägt als Sozialabzüge vor: 7000 Franken je Kind und junge Erwachsene und 3500 Franken je Alleinerziehenden-Haushalt. Damit die Prämien der etwa 20 Prozent am besten verdienenden Haushalte nicht verbilligt werden, auch wenn sie das verfügbare Einkommen mehr als 10 Prozent belasten, schlägt das Initiativkomitee weiter vor, den maximal versicherten Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung zu verwenden (seit 1.1.2016: 148'200 Franken).