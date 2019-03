Rolf Häner, Rektor der Berufsfachschule BBB in Baden, nennt den Entscheid des Regierungsrates «nachvollziehbar». Vor allem zeigt er sich hocherfreut, «wie vorbildlich die Regierung Verantwortung übernimmt». Häner freut sich aber nicht nur für die BBB, sondern für die Stadt als solche. «Der Regierungsrat hat den Bildungsstandort Baden entscheidend gestärkt.»

Jörg Pfister, Rektor Bereich Grundbildung an der «zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden», sagt: «Wir sind natürlich froh und erleichtert, hat der Regierungsrat den Erhalt des KV Baden bekräftigt. Insbesondere werden jetzt einige Dinge so umgesetzt, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben», sagt Pfister. So komme das KV Brugg zwar nach Baden «unter unser Dach», doch es bleibe als Standort erhalten. «Gern hätten wir auch das KV Lenzburg zu uns genommen, leider war das aber nicht möglich.» Immerhin habe der Regierungsrat entschieden, die Berufsmaturität Typ Wirtschaft an einem Ort zu belassen – und nach Baden zu zügeln.