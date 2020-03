Reduzierter ÖV-Fahrplan im Aargau: Wird es nun zu eng in Bussen und Zügen?

Der öffentliche Verkehr schränkt sein Angebot ein. Damit sollen die Folgen des Coronavirus eingedämmt werden, gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass ein Grundbetrieb aufrechterhalten werden kann – auch wenn Mitarbeiter im öffentlichen Verkehr ausfallen.

Die Menschen sollen Abstand halten – und der öffentliche Verkehr schränkt sein Angebot ein. Ein Widerspruch? Das sei kein Problem, sagt Jürg Bitterli. Er ist Projektleiter öffentlicher Verkehr beim kantonalen Departement für Bau, Verkehr und Umwelt. In den Zügen schon gar nicht – mittlerweile würden so wenige Menschen Zug fahren, dass die Abstände zumindest im Aargau problemlos eingehalten werden können. Oftmals habe man als Passagier einen ganzen Wagen für sich alleine. Ausserdem habe der Kanton Aargau den Vorteil, dass keine ÖV-Hotspots wie etwa Zürich, Basel oder Luzern auf Kantonsgebiet liegen.

Bei den Bussen ist die Lage eine etwas andere. Hier könne es laut Bitterli auf gewissen Linien während der Stosszeiten vorkommen, dass es etwas eng werde. Etwa der Bus, der vom Bahnhof Aarau ins Telli fahre; oder derjenige vom Bahnhof Baden zum Spital. Aber auch hier gelte: «Abstand halten ist oberstes Gebot», so Bitterli. In solchen Fällen haben die Busbetriebe die Möglichkeit, selbstständig zusätzliche Fahrten anzubieten. Man werde die Lage nun laufend beobachten und entsprechend reagieren.

Denn mit den aktuellen Anpassungen hat es sich noch nicht. In den nächsten Wochen werden weitere Einschränkungen dazukommen. «Wir wollen die Vorgaben des Bundes so gut wie möglich umsetzen, um dann hoffentlich auch schnellstmöglich wieder zu einem Normalzustand zurückkehren zu können», so Bitterli.