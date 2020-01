«Reduktion auf Mann oder Frau ist nicht angebracht»: So will Marco Hardmeier Regierungsrat werden

Marco Hardmeier präsidierte die SP Aargau von 2006 bis 2014. In dieser Zeit fanden zwei Grossratswahlen statt. 2009 verlor die SP deutlich. Sie kam damals noch auf 15,7 Prozent, 2012 dann gar nur noch auf 15,2 Prozent Wähleranteil. 2016 schnellte sie wieder auf 18,9 Prozent hoch. Erfolgreich verliefen in Hardmeiers Zeit dafür die Nationalratswahlen.

Die SP verteidigte damals ihre drei Sitze zweimal, verlor den dritten erst 2015. 2019 holte sie ihn sich zurück. In seine Zeit (2011) fiel mit Pascale Bruderer der seit über 60 Jahren erstmalige Gewinn eines Ständeratsmandats für die SP. Hardmeier präsidiert derzeit die Konferenz Aargauischer Staatspersonalverbände, im Grossen Rat die Geschäftsprüfungskommission.

Besonders gern und oft konnte er 2016 als Grossratspräsident Stichentscheide fällen, sechs an der Zahl – ein Allzeitrekord. Der wohl wichtigste Entscheid betraf das Kinderbetreuungsgesetz. Hardmeiers Stimme verhalf ihm zur Mehrheit. Das Volk sagte an der Urne danach ebenfalls Ja. Seine Stimme verhalf auch der Begrenzung des Pendlerabzugs in erster Lesung zur Mehrheit. Auch dies hiessen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne gut.