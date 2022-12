Reaktionen Sicherheit muss beim Endlager über allem stehen: Nur in diesem Punkt sind sich Suter, Flach, Jauslin und Knecht einig SP-Nationalrätin Gabriela Suter sieht viele offene Fragen, GLP-Nationalrat Beat Flach will weg von der Atomenergie. FDP-Nationalrat Matthias Jauslin begrüsst die Verpackungsanlage in Würenlingen, SVP-Ständerat Hansjörg Knecht sieht Kernkraftwerke über 2035 hinaus als wichtige Energieproduzenten.

Von links: Beat Flach (GLP), Gabriela Suter (SP), Hansjörg Knecht (SVP) und Matthias Jauslin (FDP). Alessandro Della Valle/Valentin Hehli/Dominic Kobelt/Alex Spichale

Viele Fragezeichen sieht SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Den Nagra-Vorschlag nimmt sie zur Kenntnis. «Mich erstaunt, dass Lägern Nord ausgewählt wurde, nachdem die Nagra diesen Standort vor sieben Jahren noch zurückstellen wollte. Es ist fraglich, ob das wirklich aus rein wissenschaftlicher Sicht der sicherste Standort ist, oder ob er der ‹sicherste» ist, weil es dort am wenigsten Widerstand gibt».

Der Entscheid komme ohnehin zu früh. Von der Nagra erwartet sie volle Transparenz über ihren Forschungs- und Entscheidprozess. Das Ensi müsse alles genauestens und von unabhängigen, internationalen Experten überprüfen lassen. Völlig offen seien die Auswirkungen des Lagers auf das Tiefengrundwasser, ein Leck könnte das Trinkwasser Tausender kontaminieren. Suter fragt weiter, wie das Rückholbarkeitskonzept aussehe, was das Erdbebenrisiko bedeute und wie gross das Lager werden müsse, zumal die Schweizer AKW noch laufen.

Sie will auch wissen, was es letztlich koste und wie die Langzeitüberwachung gewährleistet werden solle: «Angesichts des hohen atomaren Risikos ist der Ruf nach neuen AKW völlig unverständlich.» Sehr viel unklar sei auch bei der Verpackungsanlage. Der Aargau trage schon viele Lasten. Dass man die Infrastruktur in Würenlingen nutzen wolle, sei aber nachvollziehbar.

Beat Flach: «Atommüll-Export ist zurecht ausgeschlossen»

«Über den Standortentscheid bin ich aufgrund der Vorgeschichte etwas überrascht», sagt der GLP-Nationalrat Beat Flach. Zentral sei, dass das Lager nur am sichersten Ort der Schweiz zu liegen kommen dürfe, nicht etwa dort, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist. «Es soll ein Lager und kein Grab sein.»

Leider habe die Schweiz nirgends die geologischen und räumlichen Voraussetzungen wie die Finnen mit ihrem Lager in Onkalo. «Aber versorgen müssen wir den atomaren Restmüll trotzdem im Inland. Ein Export ist – zurecht – ausgeschlossen», so Flach.

Zudem zeige es sich wieder, dass Atomkraft «ein Auslaufmodell und nicht nachhaltig ist, weil unsere Ur-Urenkel und noch zahllose Generationen darauf aufpassen müssen, ohne dass sie irgend etwas davon haben, ausser Sorgen. Wir müssen den Umbau zu erneuerbaren Energien rasch vorantreiben», sagt der grünliberale Nationalrat.

Matthias Jauslin: «Kombilager für radioaktive Abfälle ist gut»

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin findet den Standortvorschlag der Nagra aufgrund der vorliegenden geologischen Erkenntnisse nachvollziehbar: «Dies natürlich unter der klaren Prämisse, dass der Schutz von Mensch und Umwelt zuoberst stehen.» Gut sei, dass der Atommüll nicht wie ursprünglich angedacht in je einem Tiefenlager für schwach- und hochradioaktiven Abfall separat, sondern in einem Kombilager untergebracht werde.

Zum geplanten Standort der Verpackungsanlage in Würenlingen sagt er, dort sei ein Teil der Infrastruktur schon da und man habe viel Erfahrung im Handling der Materie. Selbstverständlich müsse der Vorschlag von den zuständigen Instanzen genau überprüft werden. Dass die Nagra ursprünglich Nördlich Lägern zurückstellen wollte, zeigt ihm, «dass wir noch viel zu wenig über unseren Untergrund wissen. Wir haben grossen Nachholbedarf».

Hansjörg Knecht: «Wohl über 2035 auf KKW angewiesen»

Die sichere Tiefenlagerung der radioaktivem Abfälle sei eine nationale Aufgabe, sagt SVP-Ständerat Hansjörg Knecht: «Jedes Land muss die Aufgabe, seine radioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken, Medizin und Forschung sicher zu lagern, selbst lösen.» Wohin das Lager komme, dafür dürfe einzig die Sicherheit den Ausschlag geben. Wenn dies bei Nördlich Lägern erfüllt sei, akzeptiere er diesen Standort. Wenn die Verpackungsanlage in Würenlingen Sinn mache, sei auch das in Ordnung.

«Natürlich müssen wir die weiteren Schritte genau begleiten und die Bevölkerung einbeziehen. Zudem darf und muss die Abgeltungsfrage gestellt werden.» Dass der Entscheid für das Lager zu früh komme, glaubt er nicht: «Beinahe 15 Jahre lang lief unter Einbezug von Betroffenen das Auswahlverfahren für den Standort». Er sei sicher, dass der Platz darin gross genug sein werde, «denn wir werden auf unsere bestehenden Kernkraftwerke wohl über 2035 angewiesen sein, um unsere Energieversorgung sicherzustellen.»