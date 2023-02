Reaktionen «Regierung hat völlig versagt», aber «gesetzliche Pflicht, das Spital zu retten» – das sagen die Parteien zur KSA-Finanzhilfe Der Aargauer Regierungsrat hat am Donnerstag seine Pläne zur Rettung des Kantonsspitals Aarau präsentiert. Die 240 Millionen Franken sollen bis spätestens Ende Jahr fliessen. SP, FDP und Grüne reagieren zustimmend, andere Parteien haben sich noch nicht geäussert.

Das Kantonsspital Aarau muss vom Kanton mit einer grossen Finanzspritze vor dem Konkurs gerettet werden. Damit sind nicht alle einverstanden. Claudio Thoma

Die Grünen unterstützen das Vorhaben des Regierungsrats, das Kantonsspital Aarau mit einer Finanzhilfe von 240 Millionen Franken zu retten. Dies sei «notwendig und unerlässlich», heisst es in einer Mitteilung. Es sei kein gangbarer Weg, das KSA konkurs gehen zu lassen.

Trotzdem übt die Partei Kritik: Die Finanzhilfe sei «die direkte Folge regierungsrätlicher Entscheide in der Vergangenheit». Gemeint sind die Neubauten bei den Kantonsspitälern Aarau und Baden und die damit verbundene «finanzielle Gratwanderung».

Die Grünen fordern «schnell klare Aussagen, was die Bevölkerung an Leistungen erwarten darf und wer wie viel dafür bezahlt». Hier habe die Regierung «völlig versagt». Das KSA und die Politik stehen gemäss Mitteilung in der Pflicht, tragbare Lösungen zu erarbeiten.

Für die Finanzhilfe spricht sich auch die FDP Aargau aus. Eine funktionierende Gesundheitsversorgung sei von zentraler Bedeutung, heisst es in einer Mitteilung. Allerdings zeige die finanzielle Notlage, dass eine «grundlegende Analyse der Finanzierungsstruktur» notwendig sei.

Der Kanton müsse das Steuergeld zielgerichtet ausgeben, denn die 240 Millionen Franken seien gemäss Mitteilung nur der Anfang. Das Gesundheitssystem im Aargau müsse einer Gesamtanalyse unterzogen werden, da es laut FDP ineffizient und teuer sei. Deswegen fordert die Partei eine «Entflechtung der Strukturen in der Gesundheitsversorgung». Der Kanton könne nicht die Rollen als Eigentümer, Finanzierer, Leistungsbesteller und Regulator einnehmen.

Um die Zukunft des KSA sicherzustellen, schlägt die FDP vor, dass das Spital auf gewisse Leistungen verzichtet und die Wirtschaftlichkeit einzelner Leistungen prüft. Ausserdem schlägt sie eine Redimensionierung des KSA-Neubaus «Dreiklang» oder eine Vermietung von Teilen des Neubaus vor.

Auch die SP spricht sich für eine Rettung des Kantonsspitals Aarau aus. Der Kanton sei in der Pflicht, «für eine gute Grundversorgung für seine Bevölkerung zu sorgen», teilt die Partei mit. Es sei sogar die gesetzliche Pflicht des Kantons, das KSA zu retten. Die Partei begrüsst es, dass der Regierungsrat neben kurzfristigen Massnahmen auch eine längerfristige Perspektive einnehme.

Für eine Ebitda-Marge von zehn Prozent, die als Rendite gefordert wird, muss laut SP die Vergütung der Grundversorgung und der gemeinwirtschaftlichen Leistungen überdacht werden. Der Kanton wird nicht darum herumkommen, für diesen Bereich auch längerfristig mehr zu investieren. In der Mitteilung heisst es: «Mehr Effizienzdruck in ein System einzuführen, in dem 300 Fachkräfte pro Monat aus dem Beruf aussteigen, ist nicht zielführend oder sogar kontraproduktiv.» (fan)

Update folgt...