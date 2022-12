Es ist ein Privileg und eine Ehre, dass ich heute 2 neue Mitglieder in den Bundesrat wählen darf 😄

Grossen Dank an Ueli Maurer für seine unermüdliche Arbeit👍🏻🇨🇭💪🏻 Gratulation an Albert Rösti, ich wünsche Dir viel Kraft und Erfolg im neuen Amt ✊🍀

👏🏻🇨🇭👍🏻💐#bundesratswahlen pic.twitter.com/hfugLPK1lX