Reaktionen Budget 2023 Rechts will man sparen, links investieren: Die Parteien reagieren auf den Vorschlag der Regierung Das Budget 2023 steht noch auf wackeligen Beinen, finden die Parteien. Sie analysieren und warten den Herbst ab.

Grossrätinnen, Parteipräsidenten und Co: Die Medienkonferenz zum Aufgaben- und Finanzplan der Regierung war gut besucht - die Haltungen der Parteien überraschen allerdings nicht. Alexander Wagner

Mitte August ist noch nicht Ende Jahr. Bis im nächsten Januar kann noch viel passieren, sei es wegen der Nationalbank-Ausschüttung, Teuerung oder Ukrainekrise, Strommangellage oder gar der Coronapandemie. Das wurde an der Pressekonferenz des Regierungsrats vom Freitag zum Aufgaben- und Finanzplan mehrfach betont. Entsprechend unsicher ist bei manchem Posten, ob er denn so auch wirklich so im Budget stehen wird, oder ob der Grosse Rat im Spätherbst noch einmal fundamental anders entscheidet.

Das ist der Tenor bei den Parteien in ihren Reaktionen auf den regierungsrätlichen Vorschlag. Je nach Situation im November, wenn der dritte Quartalsabschluss der Nationalbank vorliegt, müsse das Budget durch den Grossen Rat entsprechend angepasst werden, schreibt FDP-Grossrat Bernhard Scholl in einem Statement an die Medien. Die Einnahmeseite sei unsicher. Wichtig sei es daher, die Ausgaben im Griff zu behalten und wo nötig zu reduzieren, findet die FDP.

SVP will mit Steuersenkungen entlasten

Dass man sich jetzt auf das Wesentliche beschränken soll, findet auch die SVP. Zudem wäre es richtig, die Steuern für alle zu senken um den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu begegnen, teilt sie mit. Sie stört sich daran, dass stattdessen um 4 Prozent höhere Steuereinnahmen budgetiert sind.

Budget und Planjahre seien realistisch dargestellt, schreibt Die Mitte in einer Mitteilung an die Medien. Trotz Unsicherheiten sei es richtig, nicht in Schockstarre zu verfallen und in den Standort zu investieren.

Die Attraktivität des Kantons hochzuhalten ist auch das Ziel der GLP, wie sie mitteilt. Sie ist beim Steuersubstrat optimistischer als der Kanton - schliesslich laufe die Wirtschaft hervorragend, was sich in hohen Unternehmensgewinnen widerspiegeln werde.

Zielgerichtet investieren, Mittelstand nicht belasten

Weniger positiv sieht es die EVP. Wegen der Steuergesetzesrevision fehlten Mittel. Regierungsrat und Befürworter der Revision seien als Hauptverantwortliche in der Pflicht, grösseren Defiziten in den nächsten Jahren entgegen zu wirken. Dringend notwendige Ausgaben sollten jetzt aber nicht weiter hinausgeschoben werden, steuerliche Massnahmen nicht auf dem Buckel des Mittelstands erfolgen.

Jetzt müsse zielgerichtet investiert werden, fordert die SP. Massnahmen zur Entlastung der Bevölkerung aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten müssten getätigt, Sparmassnahmen der vergangenen Jahren korrigiert werden.

Wer zu spät kommt, den bestrafen die Energiepreise und die Versorgungsunsicherheit, schreiben die Grünen in einer Mitteilung. Sie sind mit der Budgetierung des Anteils an der Nationalbank-Gewinnausschüttung nicht einverstanden. Sie erachten sie in dieser Höhe als unwahrscheinlich.