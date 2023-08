Reaktion Freizeitdruck auf Schutzgebiete: Pro-Natura-Chef ist mit der Regierung unzufrieden Matthias Betsche, GLP-Grossrat und Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, reicht das Engagement des Kantons nicht: Er fordert einen Bericht zu Folgen zunehmender Freizeitaktivitäten auf Schutzgebiete und mögliche Massnahmen dagegen. Der Regierungsrat ist dagegen – und lässt die Frage nach einer Naturpolizei vorerst offen

Pro-Natura-Aargau-Chef Matthias Betsche wünscht sich einen besseren Schutz von Naherholungsgebieten im Aargau. Bild: Sandra Ardizzone

Zuerst brachte Rainer Klöti, Präsident von Jagd Aargau, die Forderung nach einer Waldpolizei auf. «Allein mit schönen Worten ist der Freizeitrummel im Wald nicht in den Griff zu bekommen», sagte er Ende April in der AZ. Ranger am Hallwilersee, Aufseher am Flachsee, Forstverantwortliche oder Jäger hätten keine Kompetenz, fehlbare Personen in Naturschutzgebieten oder im Wald zu büssen – dies müsse sich ändern.

Peter Wyss, der Chef der Hallwilersee-Ranger, und Niklaus Peyer, der Leiter der Aufsicht am Flachsee im Reusstal, sprachen sich für eine solche Naturpolizei aus. Der Druck auf die Natur nehme zu, deshalb wäre es gut, wenn die Ranger selber Ordnungsbussen ausstellen oder Leute wegweisen könnten, sagte Wyss. Peyer findet dies auch nötig, «da die Belastung durch Freizeitnutzungen in allen Naturräumen zum Problem wird».

Forderung nach Naturpolizei noch nicht beantwortet

Heute ist dies nicht möglich, weil die Ranger und Aufsichts-Vertreter nicht beim Kanton oder der Gemeinde angestellt sind. Schliesslich nahm die Politik die Forderung auf: Ralf Bucher (Mitte) und Matthias Betsche (GLP) verlangten, dass Aufseher in Schutzgebieten selber Bussen verteilen dürfen. Zu ihrer Motion hat sich der Regierungsrat noch nicht geäussert, einen anderen Vorstoss zum Thema hat er aber beantwortet.

Betsche, der auch Geschäftsführer von Pro Natura Aargau ist, forderte mit Ratsmitgliedern aus allen Parteien einen Bericht zum Umgang mit der Freizeitnutzung in Schutz- und Naherholungsgebieten. Dabei sollten Massnahmen (wie der Aufbau einer Naturpolizei, neue Störungspuffer bei sensiblen Gebieten, nachhaltiger Tourismus, Besucherlenkung) sowie deren Finanzierung aufgezeigt werden.

Projekt mit Kantonen Bern und Zürich läuft

Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen, und liefert gleich eine elfseitige Antwort. Darin heisst es unter anderem, in einem Projekt mit den Kantonen Bern und Zürich sei der Aargau derzeit daran, «Erkenntnisse hinsichtlich Freizeit- und Erholungsnutzung in sensiblen Naturräumen zu konsolidieren und mögliche Lösungsansätze, Instrumente und Massnahmen zu erarbeiten».

Im gleichen Projekt soll geklärt werden, welche Pufferzonen rund um Schutzgebiete nötig sind. Die Ergebnisse werden laut Regierung zu einer Konkretisierung und Harmonisierung des Vollzugs beitragen. Die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen rund um geschützte Gebiete entspricht einer bundesrechtlichen Forderung. Damit sollen Störungen durch Lärm, Licht, Betreten etc. minimiert werden.

Keine weiteren Aufsichtspersonen im Wald

Die Regierung hält fest, schon heute würden Naturschutzgebiete markiert und Aufsichtspersonen eingesetzt, um die Beeinträchtigung geschützter Naturräume zu verhindern. Diese hätten die Aufgabe, über die geltenden Regeln zu informieren und deren Einhaltung zu überwachen. Ausserhalb der grossen kantonalen Schutzgebiete sieht die Regierung eine Aufsicht in kleineren, abgelegenen Gebieten nicht als zielführend und praktikabel.

Im Wald übernehmen die Revierförster eine übergeordnete Aufsicht der Freizeitnutzung. «Bei Verstössen gegen das Waldgesetz intervenieren sie direkt oder melden gravierendere Fälle der Polizei», heisst es in der Antwort. Zurzeit besteht laut Regierung neben der Polizei und den Revierförstern, die selber keine Bussen ausstellen dürfen, kein Bedarf an zusätzlichen Stellen mit Aufsichtsaufgaben im Wald.

So berichtete Tele M1 über den internationalen Tag der Ranger. Video: Tele M1

Auch die Jagdgesellschaften haben keine polizeilichen Rechte und können keine Ordnungsbussen verteilen. Bei Bedarf ziehen sie Polizeikräfte von Kanton und Gemeinden bei. Allerdings zeige sich, dass beim Schutz der Wildtiere Handlungsbedarf bestehe. Im Rahmen eines gemeinsamen Prozesses würden zurzeit Lösungsansätze gesucht. Diese sollen mit einer Teilrevision des Jagdrechts umgesetzt werden, schreibt die Regierung.

Betsche sieht Forderung nach Bericht nicht erfüllt

Sie ist der Ansicht, die Forderung nach einem Bericht zum Umgang mit der Freizeitnutzung könne als erledigt abgeschrieben werden. Betsche sieht dies völlig anders: «Es besteht Handlungsbedarf, die bisherigen Massnahmen reichen nicht aus.» Dies habe sich am Aabach gezeigt, wo Gemeinden und Pro Natura sich «aufgrund der Auswüchse mit Folgen für die geschützte Flora und Fauna für eine Sperrung eingesetzt haben».

Als weiteres Beispiel nennt Betsche den Flachsee, wo das Störungspotenzial für die Wasservögel sehr hoch sei. Stand-up-Paddler und Bootsausflüge sowie weitere Naherholungsaktivitäten führten zu einem grossen Druck auf die Vogelwelt – «und das mitten in einem Zugvogelreservat von internationaler und einem Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung».

Der GLP-Grossrat betont, die Störungspuffer bei national und kantonal geschützten Gebieten müssten schon lange ausgeschieden sein. Die Antwort der Regierung deute darauf hin, dass hier noch Klärungsbedarf bestehe. Auch hier wäre es aus seiner Sicht angebracht, dass der Kanton den Handlungsbedarf und die erforderlichen Massnahmen für die Umsetzung in einem Bericht darlegt.