Rating Siebenkampf um Aargauer Ständeratssitze: Wer mit welchen Chancen ins Wahljahr 2023 startet Burkart, Giezendanner, Kälin, Binder, Suter, Portmann, Studer: Gleich sieben Aargauerinnen und Aargauer kämpfen um die zwei begehrten Ständeratssitze. Wer startet mit welchen Chancen ins Wahljahr? Eine erste Einschätzung von 1 bis 5 Sternen.

Nach den Bundesratswahlen ist vor den Ständeratswahlen. Zwar fliesst noch viel Wasser die Aare hinunter, bis es soweit ist (1. Wahlgang am 22. Oktober). Aber der Kampf um die beiden Aargauer Plätze im Stöckli wird von Jahresbeginn an für Dynamik im Wahljahr sorgen. Die Schlüsselfrage lautet: Wird die SVP nach dem Rücktritt von Hansjörg Knecht den Sitz halten können? Oder landet eine der Herausfordererinnen den Coup? Alle, die antreten (Grüne und SVP müssen ihre Kandidatur noch absegnen), bringen das Rüstzeug mit. Der SVP-Sitz kommt dann ins Wackeln, wenn sich Mitte-Links im zweiten Wahlgang auf die eine Kandidatur einigen. Sonst bleibt der Ständerat genau wie der Regierungsrat ein reines Männergremium.

Die Bewertung geht von 5 Sterne (sehr gross) bis 1 Stern (sehr klein)

Thierry Burkart, FDP

★★★★★

Der Favorit kann sich nur selber schlagen

Thierry Burkart, FDP-Ständerat und Präsident FDP Schweiz, aus Lengnau Keystone

Das spricht für ihn: Schon bei der Ständeratswahl 2019 liess er alle anderen klar hinter sich. Seit er auch noch die FDP Schweiz präsidiert und im bürgerlichen Lager die Themenführerschaft an sich reisst (Armee, Europa), hat Thierry Burkart (47) noch mehr an Profil gewonnen. Keiner holt so viele Stimmen ausserhalb der eigenen Partei wie er: Ordnungspolitisch stramm rechts, wählen ihn die meisten SVPler ohne Zögern. Gesellschaftlich liberal und überall gut vernetzt, geniesst er aber auch in progressiv-urbanen Milieus Sympathien.

Das spricht gegen ihn: wenig. Burkart müsste im Wahljahr von einem Fettnapf in den anderen treten, um seine Wiederwahl ernsthaft zu gefährden. Allenfalls wird er ganz rechts einige Stimmen einbüssen, sollte er sich noch mehr gegen die SVP abgrenzen. Kurzum: Burkart kann sich nur selber schlagen.

Benjamin Giezendanner, SVP

★★★★

Mit Name und Partei in die Pole-Position für Platz 2

Benjamin Giezendanner, SVP-Nationalrat aus Rothrist. Mathias Förster

Das spricht für ihn: Der Transportunternehmer (40) ist bestens vernetzt. Als Gewerbeverbandspräsident vertritt er auch viele KMUler ohne SVP-Parteibuch. Eine Strahlkraft über die Partei hinaus holte er sich wie Burkart zudem als Grossratspräsident. Den Startvorteil seines Namens hat er bisher genutzt. Benjamin steht seinem Vorgänger und Vater Ulrich in nichts nach, wenn es darum geht, eloquent seine Positionen zu vertreten. Giezendanners wichtigster Trumpf ist aber zweifellos seine Partei: Mit der grössten Wählerschaft im Rücken ist er nur schwer zu schlagen.

Das spricht gegen ihn: Der berühmte Name hat auch seine Tücken: Die Giezendanners polarisieren, zuweilen sogar in den eigenen Reihen. Und sollte er bei Klima- und Gesellschaftsfragen zu sehr rechts poltern, wird die Luft für ihn links der SVP dünn.

Irène Kälin, Grüne

★★★

Ausgangslage nach Jahr als höchste Schweizerin nutzen

Irène Kälin, Nationalratspräsidentin 2021-22, Grüne aus Oberflachs. Sandra Ardizzone

Das spricht für sie: Ein besseres Amt als Nationalratspräsidentin gibt es kaum, um sich bei unabhängigen Wählerinnen und Wählern bekannt und beliebt zu machen. Darum: Wenn morgen schon Ständeratswahlen wären, würde Irène Kälin (35) von den Kandidatinnen wohl am meisten profitieren. Für eine reale Chance nächsten Herbst braucht sie aber nochmals eine grüne Welle bei den Nationalratswahlen und selber im ersten Wahlgang das beste Ergebnis unter den Mitte-links-Kandidatinnen.

Das spricht gegen sie: Normalerweise hat eine Grüne im Aargau keine Chance bei kantonalen Majorzwahlen, ausser sie heisst Susanne Hochuli. Als Feministin und Gewerkschafterin gehört Kälin zudem zum linkeren Parteiflügel, das schmälert ihr Wählerpotenzial.

Marianne Binder, Die Mitte

★★★

Mit Selbstbewusstsein und Stöckli-DNA ins Rennen

Marianne Binder, Parteipräsidentin und Nationalrätin der Mitte aus Baden. Alex Spichale

Das spricht für sie: Ihre Leidenschaft als Wahlkämpferin, ihre Erfahrung in Bundesbern und ihre Konsenspolitik machen Marianne Binder (64) zu einer ernst zu nehmenden Kandidatin. Das war bei den Ständeratswahlen 2019 so (Platz drei) und wird diesmal nicht anders sein. Aus ihrer Sicht ist sie als Vertreterin der Mitte die selbstverständliche Wahl. Schliesslich stelle die Mitte im Stöckli die meisten Mitglieder, die Arbeit in der kleinen Kammer liege in der DNA ihrer Partei.

Das spricht gegen sie: die Arithmetik. Zwar mobilisierte Binder 2019 das Doppelte ihres Wählerpotenzials. Aber wenn wie damals Links-Grün mit einem eigenen Plan zum zweiten Wahlgang antritt, fehlen einer Mitte-Kandidatin wohl die entscheidenden Stimmen.

Gabriela Suter, SP

★★★

Ohne Klassenkampf neue Wählerinnen und Wähler abholen

Gabriela Suter, Nationalrätin der SP aus Aarau. Chris Iseli

Das spricht für sie: Gabriela Suter ist in der SP Aargau auch nach ihrem Rücktritt als Präsidentin die Nummer eins und damit die logische Kandidatin der Linken. Gabriela Suter (50) hat als Nationalrätin schnell Fuss gefasst und sich mit populären Themen wie Lärmbekämpfung über die Parteigrenze hinaus profiliert. Setzt Zeichen, um sich auch für Nicht-Linke wählbar zu machen. So vermeidet sie klassenkämpferische Töne à la Wermuth und betont, sie habe als Einzige in der SP dem Kauf des F-35-Kampfjet zugestimmt.

Das spricht gegen sie: Eine Pascale Bruderer, die sich stets zum Reformflügel der SP zählte und es mit allen gut konnte, ist Suter (noch) nicht. Und ohne eine ordentliche Anzahl Stimmen aus der Mitte hat eine rote Kandidatin kaum eine Chance.

Barbara Portmann, GLP

★★

Sie hofft auf die perfekte Öko-Welle

Barbaral Portmann, GLP-Stadträtin in Lenzburg. Fabio Baranzini

Das spricht für sie: Ökologisch, aber nicht ideologisch – hält der Megatrend bei den Nationalratswahlen mit den Grünliberalen als Gewinnerin an, wird Barbara Portmann (47) auf dieser Welle reiten. Sollte sie im zweiten Wahlgang vom Öko-Lager auf den Schild gehoben werden, kann sie auf parteiungebundene Stimmen hoffen im Zweikampf gegen (mutmasslich) Giezendanner.

Das spricht gegen sie: In den letzten 50 Jahren schaffte es nur jemand in den Ständerat, der oder die Erfahrung als National- oder Regierungsrat mitbrachte. Beides fehlt Barbara Portmann. Zudem ist sie seit diesem Sommer auch nicht mehr im Grossen Rat. Ihre Leistung als Lenzburger Stadträtin allein (seit Anfang 2022) nehmen zu wenig Aargauerinnen und Aargauer wahr.

Lilian Studer, EVP

★

Mit Glaube, Hoffnung und Alleinstellungsmerkmal

Lilian Studer, EVP-Nationalrätin aus Wettingen. Keystone

Das spricht für sie: Sie ist erfahren, glaubwürdig und trägt das Herz am rechten Fleck. Die Wettingerin (44) hofft, eine Alternative für all jene zu sein, die politisch weder streng links noch rechts unterwegs sind, sich aber eine Frau im Ständerat wünschen, die jenseits von Machtpolitik agiert.

Das spricht gegen sie: Es wäre historisch, wenn eine Kandidatin mit einer 3,6-Prozent-Partei im Rücken in den Ständerat gewählt würde. Ihr Alleinstellungsmerkmal, eine Politik nach evangelischen Grundwerten, ist gleichzeitig auch eine Hürde für nicht-religiöse Wähler. Und Hand aufs Herz: Mit Studers Ständeratskandidatur kann die EVP in erster Linie Werbung für ihren Nationalratssitz machen. Nur schon den zu halten, wäre ein Erfolg.