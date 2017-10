Die Kunde von der goldenen Medaille erreichte Dominik Frei am frühen Freitagmorgen in seiner Backstube in Nussbaumen: «Ich habe es im Radio gehört.» Wenig später hatte er ein E-Mail aus Bern im Posteingang, vom Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband, in dem es nochmals schwarz auf weiss stand: Eine Aargauerin ist Bäcker-Weltmeisterin!

Für den Präsidenten der Aargauer Bäcker-Konditoren-Confiseure ein Grund zum Jubeln: «Ich freue mich sehr. In erster Linie für Ramona. Es ist eine grossartige Erfahrung, mit 21 Jahren schon einen derartigen Erfolg erleben zu dürfen.» In zweiter Linie sei der Titel auch ein Erfolg für den ganzen Berufsstand. Die World Skills hätten einen hohen Stellenwert, im Ausland teilweise sogar einen noch höheren als in der Schweiz. Ramona sei persönlich gecoacht worden, habe sich in der Fachschule Richemont in Luzern vorbereiten können: «Das zahlte sich aus.»