Räuber überfallen Volg-Angestellte ++ Töff-Fahrer prallt gegen stehendes Auto ++ Betrunkene baut Unfall und fährt davon

Oberlunkhofen, 18. März: Räuber überfallen Volg-Angestellte auf offener Strasse – mehrere 1000 Franken Beute

Eine Angestellte des Volg-Ladens an der Zürcherstrasse in Oberlunkhofen AG ist am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf offener Strasse überfallen worden. Den Täten fielen Einnahmen des Volg-Ladens in Höhe von mehreren tausend Franken in die Hände.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Kölliken, 18. März: Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und will sich aus dem Staub machen

Eine stark betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht auf Mittwoch in Kölliken ein parkiertes Auto gerammt und grossen Sachschaden verursacht. Danach fuhr sie davon.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Fahrwangen, 17. März: Junge Autolenkerin missachtet Vortritt und kollidiert mit Rollerfahrer

In Fahrwangen sind am Dienstag ein Auto und ein vortrittsberechtigter Roller zusammengestossen. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer leicht.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiinformationen vom Mittwoch am Dienstag kurz vor 13 Uhr auf der Sarmenstorferstrasse. Eine 19-jährige Autofahrerin missachtete beim Einbiegen vom Breitiweg in die Sarmenstorferstrasse den von rechts herannahenden Rollerfahrer.

Aufgrund der Kollision stürzte der 35-jährige Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zwecks Kontrolle durch die Ambulanz ins Spital überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sins, 17. März: Motorradfahrer verliert Herrschaft über Fahrzeug und prallt gegen Auto

Ein Motorradfahrer hat beim Bahnhof in Sins die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen ein Auto geprallt. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Aarau, 15. März: Vandalen schlagen auf Parkplatz des Kantonsspitals Aarau zu

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte beim Parkplatz des Kantonsspitals Aarau mehrere Autos mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lenzburg, 13. März: 30-Jähriger im Regionalzug zusammengeschlagen – weil er auf das Rauchverbot hinwies

In einem Regionalzug zwischen Lenzburg und Hunzenschwil kam es am Freitagabend zu einer Schlägerei. Zwei Personen griffen einen Passagier an und verletzten diesen. Der verprügelte 30-Jährige hatte zuvor einen anderen auf das Rauchverbot im Zug aufmerksam gemacht, als sich dieser eine Zigarette angezündet hatte.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Wettingen, 13. März: Rega rettet E-Biker aus schwer zugänglichem Gelände

Die Rega stand am Donnerstagabend auf der Lägern bei Wettingen im Einsatz. Grund war ein gestürzter E-Biker, der sich am Fuss verletzt hatte. Die alarmierte Rega-Crew der Basis Dübendorf konnte den Verletzten an der Rettungswinde aus dem schwer zugänglichen Gelände fliegen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Muri, 12. März: Zusammenstoss zweier Autos: Eine Frau im Spital

Zwei Autos stiessen am Donnerstagmorgen an der Vorderweystrasse in Muri zusammen. Die Kantonspolizei klärt den Unfallhergang ab. Eine 51-jährige Frau musste ins Spital gebracht werden.

Lesen Sie die ganze Meldung hier.

Walterswil SO, 11. März: 0,9 Promille und ohne Führerausweis: Autofahrer fährt in vorderes Auto

Ein 26-jähriger Schweizer verursachte am Mittwochnachmittag alkoholisiert und ohne gültigen Führerausweis einen Auffahrunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Mehr lesen Sie hier.

Stein/Rheinfelden, 5. März: Zwei Verkehrsunfälle wegen missachtetem Rotlicht