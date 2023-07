Rätselhaft Biberdamm oder umgefallener Baum im Bach? Aufräumaktion sorgt in Murgenthal für Verwirrung Das Newsportal «ArgoviaToday» berichtet von einem verschwundenen Biberdamm in Murgenthal. Dieser soll gemäss Angaben einer Leserreporterin illegal entfernt worden sein. Doch laut dem Experten des Kantons gibt es in diesem Gebiet gar keine Biber.

2 Bilder 2 Bilder So sah der angebliche Biberdamm letzte Woche noch aus. Bild: ArgoviaToday/zvg

Der Biber breitet sich im Aargau seit Jahren wieder aus. Nach der einstigen Ausrottung in der ganzen Schweiz ist die Wiederbesiedelung nicht für alle eine erfreuliche Nachricht. Immer wieder beschweren sich Landwirte über die Nagetiere, die Dämme bauen, Bäume fällen, Gemüsefelder plündern, Drainagen unbrauchbar machen oder Wasserfassungen gefährden.

Zuletzt berichtete «ArgoviaToday» von einer Räumungsaktion im Zusammenhangt mit den geschützten Tieren. Ein Biberdamm am Rothkanal in Murgenthal sei auf mysteriöse Art und Weise am Freitag verschwunden. Die Gemeinde sowie der kantonale Biberbeauftragte wüssten nichts von der Räumung, schrieb das Onlineportal.

Leserreporterin berichtet von Aufräumaktion

Eine Leserreporterin berichtet, dass ein orangefarbenes Auto im Wald zu sehen gewesen sei. Zudem dröhnten den ganzen Tag über Motorsägegeräusche aus dem Wald. Am Ende des Tages sei vom Biberdamm nicht mehr viel übrig geblieben, heisst es weiter. Es sei unwahrscheinlich, dass der Damm von der Strömung mitgerissen worden sei. Einige Meter flussabwärts verläuft eine Brücke über den Bach. Spätestens dort wären Teile des Biberdamms stecken geblieben, schreibt «ArgoviaToday».

Quelle: ArgoviaToday/Severin Mayer

Hanspeter Lüem, Biber-Beauftrager des Kantons Aargau, und Roger Haller, Bauverwalter der Gemeinde Murgenthal, wussten nichts von dem Vorfall. «Eine kantonale Bewilligung ist zwingend notwendig, um an dem Damm etwas zu machen», sagte Lüem. Auch seitens Gemeinde seien keine Aufräumarbeiten bewilligt oder beauftragt worden, so Haller.

Wer den Damm entfernt hat und wie es dazu kam, bleibe vorerst ein Rätsel. «Wenn der Damm wirklich entfernt wurde, wäre das eine Zerstörung am Lebensraum des Bibers», so der Biber-Beauftragte gegenüber «ArgoviaToday».

Ist das wirklich ein Biberdamm?

Bei einer genauen Betrachtung des Bildes im Artikel kommen Zweifel auf, ob es sich wirklich um das Bauwerk der Nager handelt. Zu sehen ist ein belaubter Baum, der im Wasser liegt. Darin haben sich vermutlich aufgrund der Strömung kleinere Äste verfangen.

Handelt es sich hierbei um einen Biberdamm oder haben sich aufgrund der Strömung nur Äste im Baum verfangen? Bild: ArgoviaToday/zvg

Auf Nachfrage der AZ bestätigt Christian Tesini, Fachspezialist der kantonalen Abteilung Wald Jagd und Fischerei, den Verdacht: «Von der im Artikel geschilderten Aktion waren keine Biberdämme betroffen.» Am Rothkanal gebe es zurzeit gar keine Biberdämme. «Erst weiter unten, an Gewässern, welche vom Rothkanal abzweigen», schreibt Tesini.

Grundsätzlich wäre aber das Entfernen von Biberdämmen nur mit einer kantonalen Bewilligung möglich. Wer keine solche Bewilligung hat, mache sich strafbar. Wenn der Kanton von einer unbewilligten Aktion hört, reicht er eine Strafanzeige an. Danach würden Bussen von mehreren Tausend Franken drohen.