Monatelang haben die Umbauarbeiten gedauert, am Dienstag nun war es so weit: Im Newsroom in der Aarauer Telli, in der neben «Tele M1» auch die Redaktoren der «Aargauer Zeitung» arbeiten, ist neu auch «Radio Argovia» zuhause. Und so liefen der Umzug und die erste Sendung für das Morgenshowduo André Sauser und Deborah Zaugg.