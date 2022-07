Rutsche, Volleyballfeld und am besten noch mit Grillplatz: Manche geniessen beim Badi-Besuch das komplette Angebot. Anderen reicht etwas Wasser zum Schwimmen. So verschieden die Bedürfnisse sind, so gross ist auch das Angebot. Aber welche der über 70 Badis im Aargau passt am besten zu Ihren Wünschen? Machen Sie den Test!