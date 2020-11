Quarantäneregel: Kantonsärztin zeigte Hunderte zu Unrecht an - auch Babys waren darunter

Wer aus einem Coronarisikogebiet in die Schweiz einreist, muss sich innert zwei Tagen beim Kantonsärztlichen Dienst melden und danach zehn Tage in Quarantäne. Aktuell stehen noch vier Länder auf der Liste des Bundes: Andorra, Armenien, Belgien, Tschechien. In den Sommermonaten war die Liste um ein Vielfaches länger.

Im Aargau hat Kantonsärztin Yvonne Hummel potenzielle Quarantänesünder konsequent verfolgt. Die Mitarbeitenden des Contact-Tracing-Centers (Conti) glichen die Listen der Fluggäste mit jenen Personen ab, die sich gemeldet hatten. Wer sich nicht fristgerecht gemeldet hat, obwohl er auf der Liste stand, wurde verzeigt.

Bis Mitte November seien bei der Staatsanwaltschaft 570 Verzeigungen des Gesundheitsdepartements eingegangen, sagt Sprecherin Fiona Strebel. 309 davon sind abgearbeitet, 37 sind rechtskräftig. Einen Strafbefehl hat aber nur ein Bruchteil der verzeigten Personen erhalten. In 256 von 309 Fällen hat die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung verschickt. In mehr als 82 Prozent der Fälle war der angezeigte Straftatbestand also nicht erfüllt. Oder anders gesagt: Es wurden deutlich mehr Personen angezeigt, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen, als solche, die tatsächlich gegen die Meldepflicht verstossen haben.

Einige wurden trotz Meldung angezeigt

Aufschluss über die Gründe geben die rechtskräftigen Nichtanhandnahmeverfügungen, welche die AZ einsehen konnte. Zwei betreffen Personen mit Jahrgang 2020 und 2019. Babys also, die gar nicht strafmündig sind. Eine betrifft eine Person mit Wohnsitz im Kanton Zürich, was nicht in die Zuständigkeit der Aargauer Staatsanwaltschaft fällt.

Am Tag der Einreise beim Conti-Team gemeldet

In drei Fällen hat das Gesundheitsdepartement Personen angezeigt, die sich nach der Einreise vorschriftsgemäss gemeldet haben. Eine Person gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, sie habe sich beim Kanton gemeldet und sei zweimal vom Kanton kontaktiert worden. Ein Blick in die Kontaktliste ihres Mobiltelefons bestätigte diese Angaben.