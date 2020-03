Quarantäne-Pflicht aufgehoben ++ Elf Infizierte zu Hause, eine Person geheilt ++ Schulen schliessen zu gefährlich

Im Kanton Aargau haben sich bis gestern Freitag 12 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind drei Personen mehr als noch am Vortag. Bei den drei Neuansteckungen handelt es sich um Personen im Alter zwischen 24 und 57 Jahren. Bei allen Neuinfizierten ist die Infektionskette klar: Zwei von ihnen haben sich im Umfeld einer im Aargau lebenden Person infiziert, eine Person hat sich bei einer Reise in ein Risikogebiet angesteckt. Eine Person gilt als geheilt und wurde aus dem Spital nach Hause entlassen. Auch die weiteren 11 Infizierten befinden sich zu Hause in Isolation. Das teilte die Kantonsärztin Yvonne Hummel beim täglichen Point de Presse gestern Nachmittag mit. Der Kanton rechnet mit einem weiteren Anstieg der Fälle. Zurzeit stehen 175 Personen aus dem Umfeld der infizierten Personen in Quarantäne.

Keine Quarantänepflicht mehr für Kontaktpersonen

Gerade darauf wird der Kanton ab sofort aber verzichten: Neu werden die Kontaktpersonen einer infizierten Person nicht mehr eingegrenzt und verfolgt wie bisher. Ausserdem werden für diese Kontaktpersonen keine Zwangsquarantänen mehr ausgesprochen. Diese Personen würden sich freiwillig in der 14-tägigen Quarantäne aufhalten, was weiterhin zu empfehlen sei. Auch werde man nicht mehr alle Verdachtsfälle medizinisch abklären.

Hier können sie die Medienkonferenz des Kanton Aargau nachschauen: