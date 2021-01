Quarantäne nach Infektion missachtet: Polizei schritt im Bundesasylzentrum ein

Ende November letzten Jahres sind die ersten 40 Männer ins Bundesasylzentrum (BAZ) an der Ländistrasse in Brugg eingezogen (die AZ berichtete). Bis zu 230 Asylsucher könnten in den militärischen Hallen untergebracht werden. Ansteigende Asylgesuchszahlen und die geltenden Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung machten dieses temporäre BAZ notwendig, das maximal für drei Jahre betrieben werden soll.

Welche Zwischenbilanz ziehen die Zuständigen nach gut eineinhalb Monaten? Sprecher Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration (SEM) sagt auf Nachfrage: «Wir sind zufrieden, der Betrieb des BAZ Brugg ist gut angelaufen.» Bis auf eine Ausnahme: «Mitte Dezember verzeichneten wir einen mit Covid-19 Infizierten. Zur konsequenten Durchsetzung der ­damit verbundenen Quarantänebestimmungen bei den Asylsuchenden war ein Polizeieinsatz notwendig.» Die betroffenen elf Asylsucher seien danach unverzüglich in die Asylregion Zürich zurückgeführt worden. Der Rücktransport wurde laut Kormann durch das SEM initialisiert, organisiert und mit den eigenen Bussen durchgeführt.

Die Fenster werden mit Sichtschutz versehen

Aktuell sind im BAZ 30 Männer aus der Türkei, Afghanistan, Algerien, Marokko und Sri Lanka einquartiert. Von diesen befindet sich keiner in Quarantäne. Allfällige Infizierte würden in ihre angestammte Asylregion zurückgeführt, sagt Kormann.