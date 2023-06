Qualitäts-Wettbewerb Hier gibt es die schönsten und besten Kirschen im Aargau Die Kirschenanlage in Wittnau hat sich ganz knapp gegenüber dem Vorjahressieger aus Oberlunkhofen durchgesetzt. Schlussendlich entschied der Gesamteindruck über den Sieg von Martin und Regina Hort, die den Kehrhof im Fricktal betreiben.

Die Kirschen wurden unter anderem nach Grösse und Qualität beurteilt. Symbolbild: Boris Bürgisser

Dem Wettbewerb der Aargauer Kirschenproduzenten stellten sich 11 Teilnehmer, die allesamt in der vergangenen Woche, kurz vor Erntebeginn, von zwei Experten des Verbands Aargauer Obstproduzenten besucht wurden.

Bei der Bewertung wurden der Fruchtbehang, die Fruchtgrösse, die Fruchtqualität und der Gesamteindruck der Kirschenkultur am höchsten gewichtet. Die beiden Fachexperten Jörg Bircher aus Wölflinswil und der ausserkantonale André Ziegler aus Brunnenthal haben die Aargauer Kirschenkulturen bewertet.

Gut Kirschenessen ist dieses Jahr bei Martin und Regina Hort auf dem Kehrhof in Wittnau. Sie erreichten das Spitzenresultat zusammen mit dem Vorjahressieger Familie Peter und Janine Hagenbuch aus Oberlunkhofen. «Trotz genau gleicher Punktzahl entschied sich die Jury für die Kirschenanlage aus Wittnau, die im Gesamteindruck noch eine Spur besser dasteht», schreibt der Verband Aarauer Obstproduzenten in einer Mitteilung. Somit geht der Spitzenplatz für Aargauer Kirschen ganz knapp vom Freiamt zurück ins Fricktal.

Gut Kirschenessen ist dieses Jahr bei Martin und Regina Hort auf dem Kehrhof in Wittnau. Sie erreichten das Spitzenresultat. Bild: zvg

Alle Teilnehmenden schafften es in die Medaillenränge

«Die Kulturen der elf teilnehmenden Betriebe präsentierten sich am diesjährigen Qualitätswettbewerb in einem sehr schönen Zustand», schreibt der Verband. Alle Teilnehmer schafften es in die Medaillenränge.

Ziel des wiederkehrenden Wettbewerbs ist es, die Produzenten zu Höchstleistungen bezüglich Kirschenqualität anzuspornen. «Die moderne Kirschenanlage von Regina und Martin Horat ist witterungsgeschützt gegen Hagel und Regen sowie mit Netzen gegen Vögel und gegen den neuen aggressiven Schädling Kirschessigfliege und zeigt sich zu Beginn der Ernte in einem hervorragenden Zustand.»

Die Kirschen von Regina Hort vom Kehrhof in Wittnau sind die besten dieses Jahres. Bild: Dennis Kalt

Die Kirschen gedeihen prächtig

Die Kirschenproduzenten erwarten in diesem Jahr in allen Anbaugebieten der Schweiz mit über 2200 Tonnen Tafelkirschen eine gute Ernte. Diese liegt im Mittel der letzten fünf Jahre. Knapp jede zweite Tafelkirsche wird in den Nordwestschweizerkantone Aargau, Baselland und Solothurn geerntet. Im Aargau erwarten die rund 100 Kirschenproduzenten 600 Tonnen Tafelkirschen von bester Qualität.

«Das diesjährige Klima scheint der Königin der Sommerfrüchte zu passen. In allen drei bekannten Kirschenregionen gedeihen die Früchte sehr gut», schreibt der Verband weiter. Man dürfte sich nun auf schöne, grosse und aromatische Kirschen aus der Region freuen.

Dies sei aber nicht immer selbstverständlich, so mussten auch in diesem Jahr die Kirschenproduzenten in den zwei kalten Frostnächten Anfangs April (3. und 4. April) um ihre Ernte bangen. Dank aufwändigen Vorbeugemassnahmen wie das Anzünden von Frostkerzen konnte die Ernte gerettet werden. (cwu)