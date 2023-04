Psychische Probleme Sie sind psychisch belastet? Diese Fachstelle will Ihnen helfen – und Nicholas, Alessandra und Jennifer erzählen ihre Geschichte Die Sozialversicherungsanstalt Aargau (SVA) und die Klinik Barmelweid versuchen psychisch belasteten Menschen einfacher zu helfen. Tipps und Erzählungen ehemaliger Betroffener sollen helfen.

In der Schweiz nehmen psychische und psychosomatische Krankheiten zu und damit auch die Anmeldungen bei der Invalidenversicherung. Je früher diese Krankheiten erkennt werden, desto besser seien sie aber behandelbar, schreibt die Sozialversicherungsanstalt Aargau (SVA) am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Zur Prävention hat die SVA also, zusammen mit der Klinik Barmelweid, einen Online-Ratgeber für psychische Gesundheit lanciert.

Der Ratgeber «Wie schwer ist dein Rucksack?» richtet sich an psychisch belastete Personen, die auf der Suche nach Tipps sind, um aus ihrem Tief herauszufinden. Primär Erwachsene sollen sich angesprochen fühlen, die nach Orientierung suchen, aber nicht in der Lage sind, selber Massnahmen für eine Verbesserung ihrer Situation zu ergreifen. Der Ratgeber ersetze aber keine Therapie und sei keine Anlaufstelle in Akutsituationen.

Ehemalige Betroffene erzählen

Auf der Website www.dein-rucksack.ch finden Betroffene Fakten, medizinisches Fachwissen, konkrete Tipps und erste Anlaufstellen. Auch dem Tabu psychischer Erkrankungen will der Ratgeber entgegenwirken. Dazu tragen gemäss Medienmitteilung insbesondere die auf der Website eingebetteten Podcasts bei. Ehemalige Betroffene erzählen, wie sie ihre Lebenskrisen überwunden haben.

1. Es erzählt der CEO der Firma Nikin, Nicholas Hänny. Er spricht über Lebenskrise:

Die ganze Geschichte von Nicholas können Sie im Podcast auf Spotify hören:

2. Es erzählt die Personal-Managerin Jennifer (31). Sie spricht über das Thema Suizid:

Die ganze Geschichte von Jennifer können Sie im Podcast auf Spotify hören:

3. Es erzählt die Dozentin Alessandra (51):

Die ganze Geschichte von Alessandra können Sie im Podcast auf Spotify hören:

In der Schweiz weisen 15 Prozent der Bevölkerung Symptome mittlerer oder hoher psychischer Belastung auf. Jeder zweite Mensch erkrankt einmal im Leben psychisch. Durchschnittlich dauern Krankschreibungen aus psychischen Gründen 218 Tage. Das ist deutlich länger als bei körperlichen Erkrankungen. Die Hälfte der aus psychischen Gründen krankgeschriebenen Arbeitnehmenden verlieren ihre Stelle. Schon nach vier Wochen Arbeitsunfähigkeit sinkt die Chance auf eine Rückkehr an den Arbeitsplatz rapide. (az)