Königsfelden Forensik-Chefarzt Peter Wermuth verlässt die Psychiatrischen Dienste Aargau – Nachfolgerin wird Friederike Boudriot Mitte Januar kündigte Jean-François Andrey, CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG), seine Stelle. Nun kommt es zu einem weiteren Abgang: Peter Wermuth, Chefarzt forensische Psychiatrie, gibt die Leitung der Klinik ab. Auf den 1. Juli übernimmt Friederike Boudriot, die schon an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich und im Psychiatriezentrum Rheinau tätig war.

Peter Wermuth, Chefarzt Forensik, hier beim Spatenstich für den Neubau im Herbst 2019, verlässt die Psychiatrischen Dienste Aargau im Sommer. Alex Spichale

Peter Wermuth leitet die Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Königsfelden seit September 2015. Wermuth folgte damals auf den bekannten Forensiker und Gerichtspsychiater Josef Sachs – und war schon kurz nach seinem Amtsantritt mit einem heiklen Fall konfrontiert. Im Mai 2016 brach Kris V. aus der Klinik Königsfelden aus, der 2009 im Tessin die damals 17-jährige Boi mit einem Holzscheit erschlagen hatte.

Kris V. hatte bei seinem Ausbruch ein Gitter vor dem Balkon durchgeschnitten und war durch das Loch gestiegen. Der wegen Mordes verurteilte Jugendstraftäter seilte sich danach aus der geschlossenen Abteilung ab und flüchtete. Rund eine Woche später wurde er in Stuttgart festgenommen und danach in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg untergebracht. Im Sommer 2018 wurde die fürsorgerische Unterbringung gerichtlich aufgehoben und Kris V. aus dem Gefängnis entlassen.

Wermuth lobte Neubau als sicherste forensische Klinik der Schweiz

Sein Ausbruch in Königsfelden löste eine Debatte über die Sicherheit der Forensik-Abteilung der Psychiatrie aus. Mitte Dezember 2021 wurde der Ergänzungsbau in Betrieb genommen, der rund 34,5 Millionen Franken kostete und 26 zusätzliche Behandlungsplätze für psychisch kranke Straftäter brachte. Forensik-Chef Wermuth sagte bei der Eröffnung:

«Mit dem Neubau verfügen die PDAG jetzt über das für eine forensische Psychiatrie in der Schweiz wohl modernste Sicherheitssystem.»

Mit der neuen Infrastruktur werde es insbesondere möglich sein, psychiatrische Notfälle aus den Strafanstalten unter besser gesicherten Bedingungen zu behandeln, ergänzte er.

Lange wird Wermuth aber nicht im neuen Erweiterungsbau tätig sein: Am Freitag teilten die Psychiatrischen Dienste mit, dass sich der Chefarzt der Forensik ab April aus der Leitung der Klinik zurückzieht. In der Mitteilung heisst es, Wermuth habe unter anderem den Erweiterungsbau mit drei zusätzlichen Stationen mitkonzipiert und wesentlich geprägt. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten und der Inbetriebnahme seit Dezember stehe er den PDAG weiterhin als Berater bei organisatorischen Angelegenheiten in der forensischen Psychiatrie zur Verfügung.

Daneben wird Peter Wermuth eine forensisch-psychiatrische Gutachtenpraxis in Allschwil im Kanton Basel-Landschaft eröffnen. Von Ende April bis Juni wird die forensische Klinik in Königsfelden interimistisch von Georg Stamm, Chefarzt am Zentrum für Forensische Psychiatrie stationär, geführt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung danken Peter Wermuth in der Mitteilung «für dessen langjährige, engagierte Arbeit für die PDAG».

Nachfolgerin: «Hochqualifizierte Chefärztin und angesehene Fachperson»

Friederike Boudriot übernimmt per 1. Juli 2022 die Leitung der Klinik für Forensische Psychiatrie der PDAG. zvg

Nachfolgerin von Wermuth wird Friederike Boudriot, die seit 2014 eine eigene Praxis für Psychiatrie, Psychotherapie und forensisch-psychiatrische Gutachten in Winterthur betreibt. Ab dem 1. Juli übernimmt sie die Leitung der Klinik für Forensische Psychiatrie und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Boudriot war zuvor unter anderem als Leitende Ärztin und stv. Chefärztin beim Zentrum für Stationäre Forensische Therapien der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich sowie als Oberärztin an der Klinik für Forensische Psychiatrie im Psychiatriezentrum Rheinau tätig.

Seit 2017 ist die Medizinerin zudem Vorstandsmitglied und seit 2018 Präsidentin der Prüfungskommission der Schweizer Gesellschaft für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind laut Mitteilung überzeugt, in Boudriot eine hochqualifizierte Chefärztin und Leiterin der Klinik sowie angesehene Fachperson mit einem breiten Fachwissen in allen Bereichen der forensischen Psychiatrie gefunden zu haben. «Wir wünschen ihr für die verantwortungsvolle Funktion alles Gute und viel Erfolg», lässt sich Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard zitieren.

Abgang von Peter Wermuth erfolgt aus familiären Gründen

Auf Nachfrage der AZ sagt Aeberhard: «Herr Wermuth gibt die Leitung der forensischen Klinik aus familiären Gründen ab. Er pendelte in den letzten sieben Jahren täglich von seinem Wohnort zum Arbeitsort in Königsfelden, nun hat er sich entschieden, mit der Praxis in Allschwil BL eine Tätigkeit mit kürzerem Arbeitsweg aufzunehmen.» Aeberhard betont, es gebe keinerlei Differenzen zwischen Wermuth und der PDAG. Auch zu ihm als Verwaltungsratspräsident habe der scheidende Chefarzt ein exzellentes Verhältnis.

Kurt Aeberhard, Verwaltungsratspräsident der Psychiatrischen Dienste Aargau. Alex Spichale / AGR

Auf die Frage, ob die weitere Tätigkeit von Wermuth als Berater kein Konfliktpotenzial mit der neuen Forensik-Chefärztin mit sich bringe, sagt Verwaltungsratspräsident Aeberhard: «Nein, die Lösung bringt vielmehr Vorteile für die PDAG und Frau Boudriot, vor allem wenn es um die Einarbeitung und den Informationsfluss geht.»

Vor dem Stellenantritt der neuen Chefärztin und in eine kurzen Übergangsphase auch danach stehe Wermuth zur Verfügung, «um sie über alle wichtigen Aspekte zu informieren und auch mit den Kontaktpersonen der kantonalen Departemente bekannt zu machen».