Eine Frau litt jahrelang unter sexuellen Übergriffen ihres Psychiaters. Dieser hatte im Frühling 2016 eine Selbstanzeige bei Kantonsarzt Martin Roth eingereicht. Der Kantonsarzt gab daraufhin ein Gutachten in Auftrag. Später wandte sich auch die Patientin an Roth. Doch er hörte die Frau nie an. Das sei einer der Punkte, die in diesem Fall nicht gut gelaufen seien, räumte Gesundheitsdirektorin Franziska Roth später ein.

Erst als die Patientin selber bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige einreichte, kam der Fall ins Rollen. Juristisch ist er abgeschlossen. Der Psychiater wurde Ende 2017 verurteilt (siehe Box unten). In der Politik hingegen gibt der Fall weiterhin zu reden. SVP-Grossrätin Désirée Stutz forderte im Februar eine «lückenlose Aufklärung». Die ehemalige Staatsanwältin stellte dem Regierungsrat Fragen zur Rolle der Staatsanwaltschaft. Inzwischen liegen die Antworten vor.

Mit Oberstaatsanwalt telefoniert

Aus den Antworten geht hervor, dass Kantonsarzt Roth den Psychiater nach seiner Selbstanzeige persönlich befragt hatte. Noch am gleichen Tag telefonierte Roth mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht. Roth informierte ihn am Telefon über die Selbstanzeige und das geplante Gutachten. Gestützt auf diese Informationen, teilte Umbricht ihm mit, dass Beziehungen zwischen einem Arzt und einer Patientin nur dann strafrechtlich verfolgt werden könnten, «wenn ein konkreter Tatverdacht bestehe, dass der Arzt eine Notlage oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausgenutzt habe». Solche konkreten Hinweise seien nicht genannt worden, schreibt die Regierung. Umbricht habe den Kantonsarzt aber darauf hingewiesen, dass sich aus dem Gutachten allenfalls strafrechtlich relevante Hinweise ergeben könnten. Nur: Das Gutachten hat die Staatsanwaltschaft nie gesehen. Ebenso die Selbstanzeige nicht. Der Kontakt zwischen den beiden fand nur telefonisch statt. «Eine spätere weitere Information seitens des Kantonsarztes an die Staatsanwaltschaft erfolgte nicht», schreibt die Regierung.