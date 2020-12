PSI rüstet sich für die Zukunft: Synchrotron Lichtquelle Schweiz kann für 99 Millionen umgebaut werden

Das Bundesparlament hat die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) in den Jahren 2021 bis 2024 beschlossen. Sie enthält unter anderem den Etat, den der ETH-Bereich für die kommenden Jahre erhalten wird. Er umfasst auch 99 Millionen Franken, die für den geplanten Umbau der Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) am Paul-Scherrer-Institut in Villigen benötigt werden.