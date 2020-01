Prügelschüler kostet 8000 Franken – die Aargauer Regierung legt Kosten und weitere Details offen

Es war der Tag vor dem Jugendfest der Kreisschule Chestenberg, als ein 13-jähriger Schüler seiner Lehrerin einen Faustschlag verpasste – und ihr den Kiefer brach. Anlass für den Ausraster war die Aufforderung der Lehrerin gewesen, seine Taschen zu leeren. Sie wollte kontrollieren, ob er eine Waffe bei sich trug. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schüler aus Möriken-Wildegg war schon vorher auffällig geworden. So hatte er zum Beispiel auf dem Pausenplatz Mädchen aufgefordert, sich anständig zu kleiden. Dabei soll er auch schon mit dem Messer herumgefuchtelt haben. Alle schulischen Disziplinarmassnahmen hatten zu nichts geführt. Eigentlich hätte der Jugendliche im Herbst 2019 wieder die Regelschule besuchen sollen. Die Aussichten auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung galten als gut. Doch nach einem «Weltwoche»-Artikel brach die Kreisschulpflege das Vorhaben ab. Ein geregelter Ablauf wäre aufgrund der medialen Aufmerksamkeit ihrer Meinung nach nicht mehr möglich gewesen. Viele offene Fragen Die Aargauer SVP verlangte genauere Details zum Fall. Ihre Grossrätin Doris Iten reichte, unterstützt von 27 Ratsmitgliedern, eine Interpellation beim Regierungsrat ein. Der Fragekatalog drückt Empörung aus: War das Departement Bildung, Kultur und Sport über den Fall informiert und wurde es aktiv? Wurde die angegriffene Lehrerin genügend unterstützt? Auch stellte Iten in Frage, ob die Ermittlungen genügend sorgfältig geführt wurden. Denn der Schüler war nach einer zweitägigen Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuss, trotz seiner offensichtlichen Gewaltbereitschaft. Dass die Regelschule in Lenzburg den Schüler nach den Herbstferien fast wieder aufgenommen hätte, machte sie ebenfalls stutzig. War die Schule im Bild über die Vergangenheit ihres zukünftigen Zöglings? Wieso erachtete man ihn als geheilt und was rechtfertigte das Sicherheitsrisiko, das man offensichtlich bereit war, einzugehen? Und was machte man gegen die steigende Gewalt an Schulen? Seit die Schulaufsicht die Einschulung notfallmässig stoppte, durchläuft der heute 14-Jährige Schüler mit syrischen Wurzeln ein spezielles Betreuungsangebot: Details und Kostenpunkt bis anhin unbekannt. Heute Freitag wurde nun die lange erwartete Antwort der Regierung veröffentlicht.

Die Antworten sind vor allem eines: beschwichtigend. Zudem weist der Regierungsrat darauf hin, dass er wegen laufendem Verfahren und zum Schutze des beschuldigten Schülers nicht alle Fragen bis ins Detail beantworten könne. Der Angriff auf die Lehrerin im Schulhaus Chestenberg geschah am 28. Juni. Zwei Tage später informierte der Gesamtschulleiter der Kreisschule Chestenberg den Schulpsychologischen Dienst (SPD) per Notfallnummer. Die kantonale Schulaufsicht erfuhr nochmals einen Tag darauf per E-Mail über den Vorfall. Von diesem Ablauf weiss die Leitung des Departements Schule, Bildung und Sport. Weshalb die Meldungen verzögert erfolgten, geht aus der Antwort der Regierung nicht hervor. Dass sie sonst aber ziemlich genau im Bild ist, darauf lassen die folgenden Antworten schliessen.

Sowohl der Schulleitung, als auch dem Sozialarbeiter stand der Schulpsychologische Dienst (SPD) mit Beratung bei. Der Sozialarbeiter kümmerte sich um die Betreuung der Klasse. Und auch dem Opfer wurde mehrmals Unterstützung angeboten. Es lehnte diese jedoch ab. Bekannt ist: Die Lehrerin ging in Pension. Lenzburg wollte den Schüler aufnehmen Die Regionalschule Lenzburg war genau informiert und gewillt, den Jugendlichen in eine Regelklasse aufzunehmen. Die Motivation war, ihm einen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Dass dieser Prozess gestoppt wurde, sei dem grossen öffentlichen Interesse geschuldet, was eine geordnete Wiedereinschulung in normalen Umfeld verunmöglichte.