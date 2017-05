Die vollen Nachtzüge an den Wochenenden sind der beste Beweis: Die Stadt Zürich wirkt auf Aargauer wie ein Magnet. In Scharen reisen sie an, feiern die Nacht durch, geniessen das Grossstadt-Feeling und steigen in den frühen Morgenstunden wieder in den Nachtzug. Fahren zurück nach Spreitenbach, Brugg, Lenzburg oder Aarau.

Aber nicht alle Aargauer bleiben friedlich. 1215 Gewaltdelikte mit mindestens einer bekannten beschuldigten Person verzeichnete die Stadtpolizei Zürich im Jahr 2016. 133 Beschuldigte haben ihren Wohnsitz im Kanton Aargau. Das entspricht elf Prozent. Etwa jedes neunte Mal treffen die ausrückenden Stadtpolizisten also auf einen Aargauer. «Das liegt an der Zentrumsfunktion der Stadt Zürich», sagt Mathias Ninck, Mediensprecher des Zürcher Sicherheitsdepartements.

Clubs und Bars locken am Wochenende viele Partygänger nach Zürich. «Der Alkohol, der dann fliesst, spielt im Zusammenhang mit der Gewalt sicher auch eine Rolle», sagt Ninck. Die Hemmungen sinken mit steigendem Pegel, die Gewaltbereitschaft steigt. Die Funktion der Stadt als Ausgehzentrum für die halbe Schweiz habe sich noch verstärkt mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sagt Ninck. «Seit die ganze Nacht Züge verkehren, kommen mehr Leute in die Stadt als früher.»

Ein Vergleich mit anderen Kantonen ist nicht möglich. Dazu müsste die Polizei, wie sie dies für die Aargauer Gewalttäter gemacht hatte, jeden einzelnen der 1215 Rapporte nach dem Wohnort des Beschuldigten auswerten. Dieser Aufwand sei unverhältnismässig hoch, teilt das Zürcher Sicherheitsdepartement mit.

Gleich argumentiert die Kantonspolizei Aargau. Auch sie führt keine Statistik über ausserkantonale Gewalttäter. Aber auch ohne exakte Zahlen lasse sich sagen, dass die Städte Aarau und Baden in Bezug auf das Ausgangsverhalten weit weniger eine Zentrumsfunktion hätten, als dies bei «einer Metropole wie Zürich» der Fall sei, sagt Polizeisprecher Bernhard Graser.

Zürcher zieht es nach Aarau

«Junge Leute, die von Zürich her im Aargau ausgehen, dürften dies vor allem daher tun, weil sie dort gezielt Freunde oder einen bestimmten Anlass wie das Argovia-Fäscht, Heitere Open-Air oder eine Privatparty besuchen.» Die Zahl von Gewaltstraftätern aus dem Kanton oder der Stadt Zürich, die sich in Aarau oder Baden strafbar gemacht hätten, sei deshalb «zweifellos weit geringer als umgekehrt».

Aber was ist mit Gewalt auf dem Nachhauseweg? Kommt es auch in den Nachtzügen, die das Partyvolk nach Hause bringen, zu Zwischenfällen? «Im Nachtnetz wird jede S-Bahn vom Sicherheitsdienst begleitet», sagt SBB-Mediensprecherin Masha Foursova. Der Sicherheitsdienst patrouilliere durch die Züge und überblicke an den Haltestellen die Bahnhöfe. «Das Sicherheitspersonal kann schlichten und – falls nötig – die Transportpolizei hinzuziehen. Je nach Vorfall wird die jeweilige Kantons- oder Kommunalpolizei eingeschaltet», sagt Foursova.

Dass die Polizei wegen Gewalt in Zügen oder Nachtzügen ausrücken müsse, sei «sehr selten», heisst es bei der Kantonspolizei Aargau. Am häufigsten werde sie gerufen, weil sich eine Person im Zusammenhang mit einer Billettkontrolle nicht ausweisen wolle oder könne.