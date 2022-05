Prozess Streit um Schafsköpfe vor Obergericht: Ein Metzger freigesprochen, einer wegen Verstoss gegen Tierseuchengesetz verurteilt Zwei Aargauer Metzger, die im Dezember 2018 zehn Schafsköpfe verkauft hatten, wehrten sich vor Obergericht gegen ihre Verurteilung. Doch nur der Mann, der mit dem Schlachten im Metzgereibetrieb nichts zu tun hat, war erfolgreich. Der Schuldspruch gegen den zweiten Metzger wurde bestätigt.

Zwei Aargauer Metzger, die im Dezember 2018 zehn Schafsköpfe verkauft hatten, wehrten sich vor Obergericht gegen ihre Verurteilung. Tele M1

Es gab einen riesigen Aufruhr in den Sozialen Medien: In Basel hatte ein Tram im Dezember 2018 mehrere Schafsköpfe überfahren, die offenbar jemand verloren hatte. Die Schafsköpfe – vielleicht handelte es auch um Lammköpfe, doch davon später – waren aus dem Aargau nach Basel geliefert worden. Das war der Aufschrift auf der Verpackung zu entnehmen.

Nach diesem Vorfall, der für unzählige Berichte sorgte, ging es richtig los: Die Aargauer Metzgerei wurde vom Basler Veterinäramt kontaktiert und gefragt, ob und an welche Basler Betriebe sie Schafs- oder Lammköpfe geliefert hätten. Die Firma gab die Adressen an und 24 Stunden später kreuzten die Kontrolleure bei einem dieser Kunden auf. Tatsächlich fanden sie dort zehn Schafsköpfe, die laut Lieferschein aus dem Aargau stammten.

Die Mühlen der Strafuntersuchungsbehörden begannen zu mahlen. Denn: Laut Lebensmittelgesetz dürfen wohl Lammköpfe – Köpfe von Lämmern bis zum Alter von 12 Monaten – in Verkehr gebracht werden. Der Verkauf der Köpfe von richtigen Schafen ist jedoch streng verboten. Es geht um die Prophylaxe vor der Traberkrankheit, einem Erreger, der das Hirn der Schafe befallen und tödlich wirken kann. Es wird vermutet, dass die Traberkrankheit ursächlich ist für die Ausbreitung der tödlichen Rinderseuche BSE.

In der Schweiz dürfen nur Lammköpfe verkauft werden. Dominic Steinmann / Keystone

Bezirksgericht Zofingen verurteilte zwei Geschäftsführer

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm erkannte bei der Lieferfirma auf einen Verstoss gegen das Tierseuchengesetz und verurteilte deren beiden Geschäftsführer zu einer Busse von je 39 000 Franken. Als Relation: Schafs-, beziehungsweise Lammköpfe werden für zwei (2) Franken pro Stück gehandelt. Die Metzger erhoben Rekurs und tatsächlich: Zwar bestätigte das Bezirksgericht Zofingen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, behielt aber angesichts des möglichen minimalen Gewinns die Nerven und reduzierte die Bussen auf je 1000 Franken.

Die Angeklagten fühlen sich nach wie vor unschuldig. «Bei unseren Betriebsabläufen ist es unmöglich, dass wir Schafs- statt Lammköpfe nach Basel geliefert haben», erklärte jener Geschäftsführer, der für den Bereich Schlachtung verantwortlich ist, vor dem Aargauer Obergericht. Dorthin hatte das Duo den Entscheid des Bezirksgerichts weitergezogen.

Metzger erklären vor Obergericht, dass Vorwürfe nicht haltbar seien

Der Metzger erklärte wortreich und anhand von aussagekräftigen Bildern, wie im besagten Betrieb geschlachtet wird oder wann und wie das Fleisch kontrolliert wird. Er versuchte den Richterinnen und Richtern zu erklären, dass das, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen ist, gar nicht möglich ist. Die Verteidigerin und der Verteidiger der beiden Angeklagten erweiterten das Argumentarium.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien in verschiedenen Punkten mangelhaft durchgeführt worden und die Anklage schlussendlich ein völliger Witz. «Das Urteil der Vorinstanz ist absolut unhaltbar», sagte der Verteidiger jenes Geschäftsführers, der mit der Schlachterei nichts zu tun hat. «Der subjektive Tatbestand ist gar nie seriös abgeklärt worden, die Staatsanwaltschaft hat hier eine ziemlich seltsame Geschichte konstruiert», sagte die Verteidigerin des für den Schlachtbetrieb zuständigen Mannes.

Obergericht spricht einen Metzger frei, den zweiten aber schuldig.

Die intensiven Beteuerungen von Angeklagten und Verteidigung haben vor Obergereicht nur teilweise genützt: Zwar wurde der eine Geschäftsführer freigesprochen, weil er mit der Schlachterei und dem Fleischvertrieb nachweislich nichts zu tun hat.

Beim zweiten Angeklagten hingegen sah auch das Obergericht die Schuld anhand der Beweislage als erwiesen und eine Strafe als gerechtfertigt an. 5500 Franken Busse muss er jetzt zahlen, plus Verfahrenskosten in wohl noch höherem Umfang. Für ihn hat sich der Gang nach Aarau nicht gelohnt.