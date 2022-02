Prozess Profidieb überfiel 91-Jährige zu Hause und sperrte sie ein – Gerichtspräsident: «Er ist äusserst skrupellos vorgegangen» Der Beschuldigte stahl Bargeld und den Familienschmuck, dabei schreckte er nicht vor Gewalt zurück. Wegen seiner Vorstrafen und der besonders perfiden Tat wird der 47-Jährige hart bestraft.

Der Beschuldigte hat eine 91-jährige Aargauerin zu Hause brutal überfallen und ausgeraubt. Symbolbild: imago stock&people

Sein halbes Leben hat Marko (Name geändert) hinter Gittern verbracht. Mehr als 25 Jahre Freiheitsstrafe hat der erst 47-Jährige schon verbüsst. In Bulgarien, Deutschland, Italien, Österreich und in der Schweiz. Und nun ist er auch im Aargau straffällig geworden: Marko steht vor dem Bezirksgericht Kulm, weil er eine 91-jährige Frau zu Hause brutal überfallen und ausgeraubt hat.

Die Erinnerung an den traumatischen Tag ist fast weg

Was genau ist am Tag des Überfalls vor rund einem Jahr geschehen? Das ist nicht ganz einfach zu rekonstruieren, denn das Opfer kann sich kaum mehr an die traumatischen Ereignisse erinnern. Und der Beschuldigte schweigt zu den Details der Tat.

Aus den verschiedenen Einvernahmen schält sich jedoch die folgende Geschichte heraus: Frühmorgens parkierte Marko seinen BMW unmittelbar vor dem Haus des Opfers. Mehrere Stunden wartete er, bis er um die Mittagszeit klingelte. Als die hochbetagte Frau öffnete, fragte Marko, ob ihr Sohn zu Hause sei. Sie verneinte. Da drang er ins Haus ein und drängte die 91-Jährige ins Schlafzimmer.

Den Ehering, den die Frau ebenso wie jenen ihres verstorbenen Mannes trug, riss ihr Marko einfach von den Fingern. Dabei erlitt die 91-Jährige Schürfverletzungen. Dann stürzte sie, vermutlich weil er sie schubste oder durch einen Schlag auf den Kopf, und sie zog sich eine Rissquetschwunde zu.

Er sperrte sie in den eigenen vier Wänden ein

Marko kümmerte sich nicht weiter um sie. Er verliess das Schlafzimmer und sperrte die 91-Jährige darin ein. Bevor er ging, warf er das kabellose Telefon aus dem Fenster. Dann flüchtete er mit seiner Beute – neben den Ringen waren dies Armbanduhren, ein Armband, eine Halskette und rund 2600 Franken Bargeld.

Keine zwei Stunden später wollte Marko in Bad Zurzach die Grenze nach Deutschland überqueren. Dort wurde er gefasst: Er fiel den Grenzwächtern auf, die ihn anhielten und im Auto das Diebesgut fanden.

Damals noch ein athletischer, kräftiger Mann, sitzt Marko ein Jahr später gebeugt vor dem Bezirksgericht Kulm. In Handschellen hat ihn die Kantonspolizei direkt vom Lenzburger Gefängnis hergebracht, wo er im vorzeitigen Strafvollzug sitzt. Es geht Marko nicht besonders gut, das ist ihm anzusehen: Eine notfallmässige Herzoperation im Januar hat ihm wohl das Leben gerettet.

Mit Autodiebstählen bestritt er seinen Lebensunterhalt

Als Gerichtspräsident Christian Märki den Beschuldigten zu seinem eindrücklichen Vorstrafenregister befragt, wird schnell klar: Marko ist ein Berufskrimineller. Schon als 15-jähriger Junge kam er in Bulgarien wegen Autodiebstahls ins Gefängnis.

Mit diesen Diebstählen habe er sich das Leben finanziert, erklärt Marko. Er habe eine schwierige Kindheit gehabt, seine Eltern seien früh gestorben, danach sei er im Heim aufgewachsen: «Ich musste ja irgendwie durchkommen.»

Dann will der Gerichtspräsident von Marko wissen, wie der Überfall genau abgelaufen sei. Doch der Beschuldigte gibt sich wortkarg und verstrickt sich in Widersprüche: Entgegen früheren Aussagen behauptet er vor Gericht, er sei nie ins Haus eingetreten, die Frau habe ihm Geld und Schmuck freiwillig gegeben. Er habe nur mit ihrem Sohn sprechen wollen. Sichtlich genervt über die Fragen wirft er dem Gerichtspräsidenten gar vor, sowieso die Sichtweise des Opfers einzunehmen:

«Sie müssen mich gar nicht fragen, Sie glauben mir eh nicht. Ich bin schliesslich ein Krimineller.»

Im Plädoyer der Staatsanwältin wird jedoch überdeutlich, wieso Marko diesen Namen verdient: «Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als in den eigenen vier Wänden überfallen und eingesperrt zu werden», sagt die Staatsanwältin. Das Eindringen in den intimsten Bereich, und dies bei einem hochbetagten, wehrlosen Opfer, erhöhe Markos Schuld. Zudem habe er die Frau einfach verletzt zurückgelassen – in einer potenziell lebensbedrohlichen Situation. Und weiter sagt die Staatsanwältin:

«Es hätte böse enden können, wenn niemand die Hilfeschreie des Opfers gehört hätte.»

Dem setzte Markos Pflichtverteidiger entgegen: «Mein Mandant hatte keine Waffe dabei, geschweige denn eingesetzt.» Es gebe keinerlei Beweise, dass er das Opfer geschubst habe. Auch sonst habe er keine Gewalt angewendet. In einer «dummen Kurzschlusshandlung» habe er das Geld und den Schmuck genommen und die Frau eingeschlossen:

«Er kam nicht in der Absicht, etwas Unrechtes zu tun.»

Zudem seien die schwere, von Armut geprägte Kindheit, sein Gesundheitszustand und seine Kooperation bei den Ermittlungen strafmindernd zu werten. Sein Mandant bereue die Tat aufrichtig.

Dies bekräftigt auch Marko in seinem letzten Wort. Mit Tränen in den Augen sagt er: «Es tut mir leid. Was mir im Leben geholfen hat, ist in der Schweiz geschehen. Ich bin dankbar, überhaupt noch zu leben.»

Der Beschuldigte muss für weitere fünf Jahre ins Gefängnis

Für das Bezirksgericht Kulm ist der Fall ziemlich klar. Der Beschuldigte sei europaweit straffällig geworden und habe sich auch gegen Leib und Leben vergangen, erklärt Gerichtspräsident Märki in der Urteilsverkündung: «Damit ist er eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.»

Er sei beim Überfall äusserst skrupellos vorgegangen und habe die Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt. Dies wirke sich massiv straferhöhend aus, so der Gerichtspräsident. Die Kulmer Richterinnen und Richter verurteilten Marko zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zu einer Landesverweisung von 15 Jahren. Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.