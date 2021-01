Prozess Nach Justizmarathon: Der Messerstecher von Killwangen muss zum zweiten Mal vor dem Bezirksgericht Baden antraben Ist der Überfall von Killwangen vom Juni 2014 als versuchter Mord einzustufen? Darüber muss das Bezirksgericht Baden am Donnerstag befinden – und das nicht zum ersten Mal.

Mit einem Messer soll der Angeklagte dem Opfer bei einem Überfall im Sommer 2014 mehrere Stiche in die Brust versetzt haben. Symbolbild: Jolanta Kopczak

«Sie haben mich regelrecht abgeschlachtet. In ihrem Blutrausch versetzten sie mir dreizehn Stiche. Zwei Täter hielten mich dabei fest.» So schilderte das Opfer die Tat, die sich im Juni 2014 in Killwangen ereignete. Damals hatten Felix G, Joel F. und Luis C. einen Mann überfallen, in dessen Wohnung sie Kokain vermuteten.

Dabei gingen sie äusserst brutal vor. So soll Felix G. dem Opfer, das auf dem Sofa lag, mindestens zwei Stromstösse mit einem Elektroschockgerät versetzt, ihn bedroht und nach Drogen gefragt haben. Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitt der Bewohner mehrere tiefe Stichverletzungen.

Doch wer zugestochen hatte, liess sich bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Baden im Jahr 2016 nicht feststellen. Auch die Tatwaffe fanden die Ermittler nicht, deshalb konnte keiner der Angeklagten wegen versuchten Mordes verurteilt werden. Für den Raub kassierte Felix G. eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren, die Mittäter erhielten mehrjährige Gefängnisstrafen.

Bezirksgericht bleibt untätig, Obergericht verdoppelt Strafe

Doch damit war der Fall nicht abgeschlossen, es folgte vielmehr ein Justizmarathon über mehrere Instanzen. Die Staatsanwaltschaft und die Verurteilten zogen das Urteil weiter ans Obergericht. Dieses hob im Jahr 2018 die erstinstanzlichen Urteile auf und wies den Fall zur Neubeurteilung zurück ans Bezirksgericht Baden.

Das Bezirksgericht blieb aber untätig. Derweil zogen Joel F. und Luis C. ihre Berufungen zurück, die Schuldsprüche gegen die beiden Komplizen waren damit rechtskräftig.

Weil das Bezirksgericht untätig blieb, übernahm das Obergericht den Fall wieder und erlaubte der Staatsanwaltschaft, die Anklage zu erweitern. Danach wurde Felix G. auch versuchter Mord und qualifizierter Raub vorgeworfen.

Nach einer Berufungsverhandlung mit Befragung des Beschuldigten und des Opfers sprach das Obergericht Felix G. im Dezember 2019 des versuchten Mordes, des Raubes sowie der Beschimpfung schuldig. Die Freiheitsstrafe wurde dabei auf 13 Jahre verdoppelt – doch der Dominikaner focht auch dieses Urteil wieder an.

Über sechs Jahre im Gefängnis ohne rechtskräftiges Urteil

Im Mai letzten Jahres entschied das Bundesgericht in seinem Sinn und hob das Urteil des Aargauer Obergerichts gegen Felix G. auf. Die Begründung dafür ist formeller Art: Weil das Obergericht den Fall vor zwei Jahren an das Bezirksgericht zurückgegeben hatte, war es laut Bundesgericht nicht mehr zuständig und hätte kein Urteil fällen dürfen.

Das führt dazu, dass Felix G. nun – mehr als sechs Jahre nach dem Überfall – ohne rechtskräftiges Urteil in der Strafanstalt Realta in Cazis GR im vorzeitigen Strafvollzug sitzt.

Seither lagen die Verfahrensakten wieder beim Bezirksgericht Baden, das ein neues Urteil fällen muss. Heute kommt es zur zweiten Verhandlung gegen Felix G., dem erneut versuchter Mord vorgeworfen wird. Der Prozess beginnt um 8 Uhr morgens und ist auf eine Dauer von zehn Stunden angesetzt. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren für den Beschuldigten.