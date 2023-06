Prozess Befreiungsaktion an Coronademo in Aarau: Gericht verurteilt vier Männer wegen Gewalt gegen Polizisten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte: Dafür sind vier Teilnehmer der Coronademo vom 8. Mai 2021 in Aarau verurteilt worden. Die Beschuldigten griffen bei der Befreiung eines Massnahmenkritikers die Polizei an. Die ausgefällten Geldstrafen – in einem Fall unbedingt – wollen die Angeklagten akzeptieren.

Bei der Coronademo vor gut zwei Jahren in Aarau kam es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Teilnehmenden und der Polizei Bild: Raphael Huenerfauth

Bei der unbewilligten Coronademo am 8. Mai 2021 in Aarau wurden rund 200 Teilnehmer aus der Stadt weggewiesen. Zahlreiche Personen hielten sich nicht an die Wegweisung, zudem gab es gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Recherchen der AZ zeigten, dass die Staatsanwaltschaft nach der Kundgebung bisher 17 Strafbefehle erlassen hat, fünf davon wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Eine der Personen, die eine Wegweisung missachteten, ist der Massnahmengegner Christian Rüegg aus Wald ZH, der auf Facebook von der Coronademo in Aarau berichtete. Rüegg sagte in einem Video, er habe bei der Anreise eine Wegweisung kassiert – später war er in der Stadt und publizierte Fotos und Livevideos. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, kam es zum Handgemenge, wobei Rüegg von Sympathisanten befreit wurde.

Gewalt gegen Polizei? Prozess gegen vier Demonstranten

Ein fünfzigjähriger Türke, der im Kanton Zürich wohnt und sich an der Befreiungsaktion beteiligte, wurde deshalb verurteilt. Die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft erliess gegen den Mann einen Strafbefehl, er muss eine Geldstrafe von 10’800 Franken, die Strafbefehlsgebühr von 1000 Franken und Polizeikosten von 32.85 Franken zahlen. Der Demonstrant hatte einen Polizisten gestossen, am Arm gepackt und gegen ein Garagentor gedrückt.

Von Pöbeleien bis zu mehreren Handgemengen: Die Stimmung gegenüber den Polizisten war zuweilen aggressiv. Video: AZ

Der Türke hat dies akzeptiert, vier weitere Personen, die ebenfalls an der Befreiung beteiligt waren, haben die Strafbefehle angefochten. Wie hoch die beantragten Strafen für diese vier Demonstranten sind, ist bisher noch unbekannt, wird aber am Dienstagnachmittag klar. Dann findet die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Aarau statt, die Anklage gegen die vier Kundgebungsteilnehmer lautet auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die vier Beschuldigten sollen Polizisten traktiert und sie daran gehindert haben, Kontrollen durchzuführen.

Angeklagte verweigern vor Gericht die Aussage

Die vier Angeklagten traten vor dem Bezirksgericht Aarau alleine auf - sie hätten einen Rechtsvertreter dabei gehabt, doch dieser wurde aus formalen Gründen nicht zur Verhandlung zugelassen. Der Jurist hatte sich nicht als Anwalt mit Vollmacht angemeldet für die Verhandlung. Die vier Beschuldigten verweigerten denn auch auf sämtliche Fragen von Einzelrichterin Bettina Keller die Antwort.

Entsprechend kurz verlief die Befragung nach einigen Angaben zur persönlichen Situation mit Beruf, Lohn und Unterhaltspflichten, die zur Ermittlung der Geldstrafen benötigt werden, erhielten die Männer bereits die Gelegenheit zum letzten Wort. Dieses nutzten die vier Beschuldigten zu kritischen Aussagen über den Polizeieinsatz an der Demo und allgemeine Äusserungen zum Vorgehen der Behörden während der Coronapandemie.

Beschuldigte kritisieren Vorgehen der Polizei

Einer der Angeklagten sagte, er finde die ganze Aktion schräg, schliesslich gebe es in der Schweiz keine verbotenen Demos, sondern nur die Menschenrechte. Er kritisierte zudem, die Polizisten hätten sich nicht ausgewiesen und betonte: «Wir haben nichts verbrochen.» Der zweite Beschuldigte sagte, es wäre nichts passiert, wenn nicht sogenannte Systemmedien berichtet hätten - dabei ist nur ein Besenstiel umgefallen.

Der dritte Angeklagte sagte, ihm mache es Angst, eine Entwicklung zu sehen, bei der bewaffnete Menschen - er meinte die Polizei - auf einen unbewaffneten Menschen - er meinte Christian Rüegg - losgehen. Das versetzt mich in Angst und Schrecken, fuhr der Mann fort und sagte, ein anderes Verhalten der Polizei hätte auch eine andere Reaktion ausgelöst.

Die Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und der Polizei im Video. ArgoviaToday

Der vierte Angeklagte stellte sich hinter diese Aussage und beschrieb die Situation bei der Festnahme von Rüegg so: «Ein 60-jähriger Mann hat um Hilfe geschrien, weil er von Polizisten drangsaliert wurde.» Er ergänzte, die Angeklagten hätten «gar nichts gemacht, aber es ist traurig zu sehen, wie es läuft in einem angeblichen Rechtsstaat.»

Einzelrichterin bestätigt Urteile, Geldstrafen zum Teil höher

Die vier Angeklagten waren von der Staatsanwaltschaft zu Geldstrafen verurteilt worden, bei einem fiel diese unbedingt aus, bei drei wurden sie bedingt auf zwei Jahre ausgesprochen. Einzelrichterin Keller bestätigte die Schuldsprüche der Vorinstanz, für die beiden Hauptaggressoren, wie sie die Männer bezeichnete, wurden die Geldstrafen jedoch erhöht.

Diese zwei Angeklagten wurden wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu jeweils 11'200 Franken (160 Tagessätze zu 70 Franken) Geldstrafe verurteilt, die auf zwei Jahre bedingt ausgesprochen wurde. Ein weiterer Beschuldigter wurde zu einer Geldstrafe von 1200 Franken (40 Tagessätze zu 30 Franken) verurteilt, ebenfalls bedingt auf zwei Jahre.

Der vierte Angeklagte, der laut Einzelrichterin einschlägige Vorstrafen wegen Verstössen gegen das Waffengesetz aufweist, wurde zu einer unbedingten Geldstrafe von 1800 Franken (60 Tagessätze zu 30 Franken) verurteilt. Zudem wurde allen vier Männern die Verfahrenskosten und die Kosten für ihre Parteivertretung auferlegt.

Richterin: «Es gab keinen Grund, auf die Polizei loszugehen»

«Das ist lächerlich», so kommentierte einer der Angeklagten die Urteilseröffnung, und auch die anderen zeigten ihren Unmut. Die Einzelrichterin sagt bei der Begründung, die Videos der Befreiungsaktion zeigten, dass Polizisten geschlagen und gestossen worden seien. Es habe sich um einen zusammengerotteten Haufen gehandelt, der Gewalt gegen die Polizei angewendet habe.

Keller sagte weiter, auch die einzelnen Tatbeiträge gemäss Strafbefehlen seien erstellt und bewiesen. Die vier Beschuldigten hätten die Polizei an einer Personenkontrolle gehindert, niemand habe sich von der Gewalt distanziert. Die Richterin hielt fest, es sei Aufgabe der Polizei gewesen, Christian Rüegg zu kontrollieren. Dieser sei mit einer Wegweisung belegt gewesen und es habe keinen Grund gegeben, mit den Fäusten auf die Polizei loszugehen.

Bei der Urteilsverkündung war der Rechtsvertreter der vier Beschuldigten im Gerichtssaal anwesend. Danach sagte er auf Nachfrage der AZ, seine Mandanten würden die Schuldsprüche definitiv vor Obergericht anfechten. Der Rechtsvertreter ist Mitglied der Plattform «Wir Kämpfen Für Deine Rechte», deren Juristen sich kostenlos für Personen einsetzen, die während der Coronapandemie zum Beispiel wegen Verstössen gegen die Maskenpflicht oder Wegweisungen gebüsst wurden.