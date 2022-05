Prozess Aargauer Geschwister sollen brutal auf Zürcher Polizisten eingetreten haben – beide verurteilt Für ein Aargauer Geschwisterpaar endete die Silvesternacht 2021 im Gefängnis. Sie sollen eine Polizistin brutal angegriffen haben. Am Mittwoch sind die beiden vom Bezirksgericht Zürich verurteilt worden.

Eine Silvesterparty in Zürich eskalierte: Am Schluss waren drei Mitarbeitende der Kantonspolizei verletzt. Severin Bigler

Am Mittwoch standen die beiden Geschwister aus dem Kanton Aargau vor dem Bezirksgericht Zürich. Es ging um eine Situation in der Silvesternacht 2021, die völlig eskaliert ist, wie es in einem Bericht von «ArgoviaToday» heisst. Eine 22-jährige Frau und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder waren damals auf einer Party gewesen, bei der auch Privat-Feuerwerk gezündet werden sollte. Dazu gingen die beiden auf die Strasse.

Als der 20-Jährige mehrere Raketen direkt aus der Hand in die Luft geschossen hatte, wollten ihn vier zivile Beamte der Kantonspolizei davon abhalten. Der Bruder rannte davon – wurde aber von einer Polizistin verfolgt und schliesslich auf den Boden gedrückt.

Die grosse Schwester habe daraufhin sehr aggressiv reagiert. Mit einem pinkfarbenem Paillettenkleid und Badelatschen bekleidet habe sie die Polizistin attackiert. «Wie auf einen Fussball» soll die Aargauer Pflegefachfrau und ehemalige Fussballerin auf den Kopf der Polizistin eingetreten haben, sagte der Staatsanwalt nach Angaben der SDA in seinem Plädoyer. Die Polizistin sei den Tritten hilflos ausgeliefert gewesen.

Beschuldigte streitet die Tat ab

Damit sei eine «rote Linie massiv überschritten» worden, so der Anwalt weiter. Früher seien Polizisten auch schon Opfer von Respektlosigkeiten geworden, heute aber schlage ihnen aber oft sinnlose Gewalt in erschreckendem Ausmass entgegen.

Auch den übrigen Polizisten sei es nicht anders ergangen: Sie wurden von der sich solidarisierenden Gruppe aus etwa zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Schlägen und Tritten traktiert. Eine ganze Reihe von Schürfwunden und Prellungen wurden in der Anklageschrift aufgelistet. Schliesslich war es den Beamten dennoch gelungen die beiden Geschwister und einen Minderjährigen zu verhaften, der sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten muss.

Die Beschuldigte stritt die Tat allerdings ab. «Ich war das nicht», soll sie gemäss SDA vor Gericht gesagt haben. Ein Alkoholtest nach der Festnahme ergab, dass die 22-Jährige mehr Alkohol intus hatte als alle anwesenden Männer.

Zweimal bedingte Freiheitsstrafe

Am Mittwochabend ist nun das Strafmass bekannt geworden. Wie die SDA schreibt, sei die 22-jährige Pflegefachfrau zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Die Probezeit beträgt demnach zwei Jahre. Ihr um zwei Jahre jüngerer Bruder kassiert eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten, bei einer Probezeit von drei Jahren. Beide erhalten gemäss der Agentur zudem eine ebenfalls bedingte Geldstrafe.

Beide seien wegen Angriff, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und Hinderung einer Amtshandlung verurteilt worden. Die Schwester zusätzlich noch wegen einfacher Körperverletzung. Das Gericht ist damit zu einem grossen Teil den Anträgen des Staatsanwaltes gefolgt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Geschwister können es noch weiterziehen. (az)