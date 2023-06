Pro und Contra S-Bahn-Ausbau im Fricktal: Dringend nötig oder viel zu teuer? Der Grosse Rat hat im Januar dem Ausbau der Busverbindungen, wie auch dem Halbstundentakt auf der S1-Linie zwischen Stein und Laufenburg zugestimmt. Nun muss das Volk entscheiden, ob der Ausbau Form annehmen wird. Thomas Wehrli, Ressortleiter Fricktal, plädiert für ein Ja am 18. Juni – Fabian Hägler, Ressortleiter Aargau, empfiehlt ein Nein an der Urne. Thomas Wehrli, Fabian Hägler Drucken Teilen

Der Grosse Rat hat dem Ausbau der S1-Linie nach Laufenburg bereits zugestimmt – jetzt kommt es auf den Volksentscheid an. Bild: Thomas Wehrli / FRI

Pro: Nur die Bahn macht das wichtigste Industriegebiet anschlussfähig

Den Bahnausbau braucht es zwingend, und zwar nicht in 20 Jahren, wenn ihn – vielleicht – der Bund finanziert, sondern jetzt. Denn in Laufenburg und Stein ist in Stosszeiten kein Durchkommen und da nützen zusätzliche Busse nur wenig, denn fliegen können sie nicht. Sprich: Sie stecken im Stau. Und auf ein Verkehrsmittel, das den Takt nicht garantieren kann, steigt niemand um. Erst wenn das Angebot stimmt, kommen die Pendlerinnen und Pendler. Die Huhn-oder-Ei-Frage muss zugunsten des «Angebots zuerst» beantwortet werden.

Thomas Wehrli. Bild: Chris Iseli

Das Gegeneinander-Ausspielen von Bus und Zug ist zudem kurzsichtig. Denn es braucht beides, damit das Sisslerfeld verkehrstechnisch richtig erschlossen und die neue Kantonsschule in Stein, die 2029 eröffnet wird, sinnvoll angefahren werden kann. Das Gebiet ist die wichtigste freie Industriefläche im Kanton. Hier entstehen in den nächsten Jahren bis zu 15000 Arbeitsplätze. Es ist zentral, dass möglichst viele der (neuen) Arbeitnehmenden mit dem ÖV zur Arbeit kommen können. Dass heute viele mit dem Auto pendeln, liegt daran, dass ein gutes ÖV-Angebot fehlt.

Es braucht in einem ersten Schritt neben Busoptimierungen den Halbstundentakt und in einem zweiten die Wieder­inbetriebnahme der Rheintal­linie samt Querungen nach Deutschland. Denn viele der künftigen Sisslerfeld-Arbeitskräfte werden aus der östlichen Schweiz und dem süddeutschen Raum kommen. Das Sisslerfeld wird dem Kanton 4,2 Milliarden Franken an zusätzlicher Wertschöpfung und damit auch viele Millionen an Steuern einbringen. Dafür ist die Investition von 61 Millionen Franken in den Ausbau der S-Bahn ein äusserst gutes Invest, zumal rund die Hälfte der Kosten Investitionsfolgekosten über die nächsten 40 Jahre sind.

Ein Ja braucht es im Kanton der Regionen aber auch aus einer regionalen Solidarität heraus. Die Region Laufenburg – immerhin ein ländliches Zentrum mit rund 12000 Einwohnerinnen und Einwohnern – wurde bahntechnisch jahrzehntelang links liegen gelassen und hat deshalb heute als fast einzige Region im Kanton nur den Stundentakt, der längst aus dem Takt gefallen ist. Wenn dann parallel dazu der Bund auch noch Millionen in die Angebotserweiterung der Linie von Basel ins deutsche Wiesental buttert, dann ist der Stundentakt auf heimischem Boden erst recht ein Hohn.

Der Ausbau der S-Linie zwischen Laufenburg und Stein ist seit langem versprochen, bisher aber nicht umgesetzt. Damit es nicht ein leeres Versprechen bleibt, hat der Grosse Rat dem Ausbau im Januar mit 91 zu 43 Stimmen zugestimmt. Ein deutliches Verdikt als Zeichen der regionalen Solidarität und als Statement, dass die Region Laufenburg und mit ihr das ganze Fricktal den Halbstundentakt bekommen soll. Dafür stehen auch sämtliche 31 Fricktaler Gemeinden ein.

Contra: 61 Millionen Franken für 200 zusätzliche Zugpendler sind zu viel

Der Aargau ist der Kanton der Regionen, da ist es nur natürlich und auch richtig, dass die Zurzibieter für ihre Umfahrung, die Lenzburger für ihren A1-Zubringertunnel und jetzt die Fricktaler für den S-Bahn-Ausbau kämpfen. Doch bei allem Verständnis für regio-nale Anliegen und Bedürf-nisse gilt es die Verhältnismässigkeit zu wahren. Und genau dies ist beim Verkehrsprojekt im Fricktal nicht gegeben.

Fabian Hägler. Bild: Sandra Ardizzone

Kurz gesagt: Die Kosten sind zu hoch, der Nutzen ist zu niedrig, es profitieren zu wenige. Zu diesem Fazit muss man kommen, wenn man sich die Zahlen des Projekts anschaut. 61 Millionen Franken soll der Aargau ausgeben, damit künftig rund 200 Pendlerinnen und Pendler mehr als heute rascher transportiert werden können? Das ist ein krasses Missverhältnis für ein Projekt in einem Kanton, der für das laufende Jahr ein Defizit von 300 Millionen Franken budgetiert hat .

Es geht bei der Abstimmung am 18. Juni nicht um Ideologie und die Grundsatzfrage, ob ein Stundentakt auf einer S-Bahn-Linie heute noch zeitgemäss ist. Nein, es geht ganz einfach um die Frage: Lohnt sich die grosse Investition? Für das Jahr 2030 rechnet der Kanton an einem normalen Werktag mit 1240 Passagieren bei Stundentakt und 1440 Reisenden bei Halbstundentakt. Das kann einmalige Kosten von 61 Millionen Franken und den jährlichen Betriebsbeitrag von 2 Millionen nicht rechtfertigen.

Auch das Argument, die Verdichtung des S-Bahn-Angebots zwischen Stein und Laufenburg sei nötig, um das Sisslerfeld zu erschliessen, ist nicht haltbar. Auf dem Areal gibt es keine Haltestelle – und bis ins Jahr 2040 ist dort auch keine Bahnstation geplant. «Die Testplanung hat gezeigt, dass für eine zusätzliche Haltestelle im Südteil des Sisslerfelds zu wenig Potenzial besteht», ist auf der Website des Entwicklungsgebiets nachzulesen.

Bis zu 15000 Arbeitsplätze sollen auf dem Sisslerfeld in den nächsten 20 Jahren entstehen. Eine grosse Zahl, doch dies passiert schrittweise, so dürfte die Ansiedlung von Bachem bis 2030 rund 500 neue Jobs bringen. Deshalb ist es richtig, das Busangebot auszubauen, damit kann flexibel und schnell reagiert werden. Und das tut der Kanton: Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es deutlich mehr Busverbindungen ins Sisslerfeld. Die Busse haben jeweils Anschluss an die Interregio- oder S-Bahn-Züge in Laufenburg, Frick, oder Stein-Säckingen.

Und auch das Bahnangebot im Fricktal wird ausgebaut, dies aber zu tieferen Kosten für den Kanton: Ab Ende 2025 gibt es zusätzliche Interregio-Halte in Stein, mit der Elektrifizierung der deutschen Hochrheinbahn ab Ende 2027 eine weitere Verbesserung. Längerfristig kann eine Taktverdichtung der S-Bahn sinnvoll sein, darauf wirkt der Kanton beim Bund auch hin. Jetzt ist sie aber zu teuer, noch nicht notwendig und bringt zu wenig Nutzen.