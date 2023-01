Pro Natura Gewässer-Initiative: Noch nicht eingereicht, aber schon höchst umstritten Bauern wehren sich an einer Fachtagung vehement gegen die Forderungen der Umweltverbände, mehr Feuchtgebiete für die Biodiversität auszuscheiden. Die nötigen 3000 Unterschriften sind gesammelt, entscheiden über die Streitfrage wird das Stimmvolk.

Braucht es mehr Feuchtgebiete (im Vordergrund ein Tümpel im Bösimoos Stetten) oder gefährdet das die Landwirtschaft (im Hintergrund ein Maisfeld). Sandra Ardizzone

Seit dem 28. Februar 2022 läuft die Unterschriftensammlung für eine kantonale Gewässerinitiative. Lanciert wurde sie von Pro Natura und anderen Natur- und Umweltschutzorganisationen «für mehr lebendige Feuchtgebiete im Kanton Aargau». Sie erregt die Gemüter der Bauern schon stark. Dies zeigte sich an einer vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg organisierten Fachtagung zum Thema.

Jörg Mühlebach vom Zentrum umriss dabei die aktuellen politischen Herausforderungen. Auf kantonaler Ebene sollen laut der Gewässerinitiative Kanton und Gemeinden dafür sorgen, dass innerhalb von 20 Jahren «die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Feuchtgebiete geschaffen werden».

Matthias Betsche (Pro-Natura-Geschäftsführer und GLP-Grossrat), Thomas Baumann (Bauer und Grünen-Grossrat), Matthias Haldimann (Bauer) sowie Christoph Hagenbuch (Bauernverbandspräsident und SVP-Grossrat) bei der Podiumsdiskussion zur Gewässerinitiative, geleitet von Ralf Bucher (stehend, Bauernverbands-Geschäftsführer und Mitte-Grossrat). Fabio Baranzini

Die Unterschriften seien laut Matthias Betsche von Pro Natura zusammen, sie würden demnächst eingereicht, informierte Mühlebach die weit über 200 physisch und online anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer. Parallel dazu muss der Regierungsrat einen vom Grossen Rat überwiesenen FDP-Vorstoss für 1000 Hektaren neue Feuchtgebietsflächen prüfen, um die Biodiversität zu schützen.

Pro Natura: Umsetzung je hälftig im Wald und im Kulturland

Matthias Betsche, Pro Natura-Aargau-Geschäftsführer und GLP-Grossrat. Fabio Baranzini

Der Pro Natura-Geschäftsführer und GLP-Grossrat Matthias Betsche stellte die Initiative aus seiner persönlichen Sicht vor. Tiere und Pflanzen brauchen genug Lebensraum, um funktionieren zu können, warb er. Dafür werde bereits viel getan, doch die Feuchtgebiete, auf die viele Tierarten angewiesen sind, seien vergessen worden.

Das sei nachzuholen. Er glaubt, dass man die Hälfte der nötigen 1000 Hektaren im Wald realisieren kann. Die andere Hälfte hofft er, mit freiwilligem Engagement der Bauern eigenverantwortlich über das landwirtschaftliche Labiola-Programm des Kantons mit Anreizen umsetzen zu können. Betsche: «Viele Tierarten stehen unter sehr grossem Druck. Wir müssen mehr Feuchtgebiete schaffen und vernetzen, damit sie mehr Lebensraum haben.»

Bauernverband will keine zusätzlichen Anbauflächen hergeben

Christoph Hagenbuch, Präsident Bauernverband Aargau. Fabio Baranzini

Das sieht Bauernverbandspräsident und SVP-Grossrat Christoph Hagenbuch anders. In den letzten 20 Jahren 2000 habe die Biodiversität um über 5000 Hektaren zugenommen. Das Problem sei nicht die Menge: «Viele Naturschutzflächen sind von Neophyten überwuchert. Hier muss man ansetzen und deren Qualität verbessern.» Die Initiative verschärfe die Ernährungsfrage. Hagenbuch bekam viel Applaus, derweil sich nach Betsches Rede keine Hand gerührt hatte.

Das sagen zwei Landwirte zur Initiative

Matthias Haldimann, betroffener Bauer. Fabio Baranzini

Einer der im Seetal potenziell betroffenen Bauern, Matthias Haldimann, sagte an einem anschliessenden, von Bauernverbands-Geschäftsführer und Mitte-Grossrat Ralf Bucher fair geleiteten Podium, was es für seinen Betrieb bedeuten würde, da dort besonders viel Land für Feuchtgebiete geeignet wäre.

Er habe bereits 12 Prozent Ökoflächen und in seinen Betrieb enorm Geld investiert. «Das würde zum grossen Teil zunichtegemacht», so Haldimann: «Ich habe in der Milchwirtschaft ein Auskommen. Da bliebe nur noch ein Nebenerwerbsbetrieb oder wir müssten ganz aufhören.»

Thomas Baumann, Landwirt und Grossrat Grüne. Fabio Baranzini

Noch sehr viel mehr Ökoflächen hat der Landwirt und grüne Grossrat Thomas Baumann aus Suhr. Er sagte auf dem Podium, er wolle die Initiative nicht von vornherein ablehnen, sondern erst genau prüfen: «Auch im Wald muss sich etwas bewegen, nicht alles bei den Bauern, der Siedlungsraum sollte ebenfalls seinen Beitrag leisten.» Wichtig ist ihm, dass die Bauern selbst entscheiden können, wo solche Flächen entstehen, falls die Initiative durchkommen sollte.

In der abschliessenden Fragerunde wurde primär Matthias Betsche mit Fragen und auch einigen deutlich ablehnenden Positionsbezügen konfrontiert. Moderator Bucher musste aber nie eingreifen, man hörte dem Initianten Betsche zu. Gleichwohl wurde klar: Die Bauern rüsten sich bereits, um die Initiative zu bodigen.