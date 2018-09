«Nationalparks könnte ich mir nicht nur in den Alpen, sondern auch im Jura oder selbst im Mittelland vorstellen.» Das sagte Heinrich Haller, Direktor des Schweizer Nationalparks, im Montagsinterview in der AZ. Haller, der in Muri geboren und aufgewachsen ist, sieht in seinem Heimatkanton gute Voraussetzungen. «Den Aargau etwa darf man bezüglich der Fluss- und Auenlandschaften nicht unterschätzen. Da hat er grosse Qualitäten», erklärte Haller.

Könnte aus dem bestehenden Auenschutzpark im Aargau, der knapp ein Prozent der Kantonsfläche einnimmt, tatsächlich ein Nationalpark werden? Es sei nicht seine Aufgabe, konkrete Standortvorschläge zu machen, die Initiative dafür müsse aus der Bevölkerung kommen, relativierte Haller im Interview. Entscheidend für mögliche Nationalparks seien die Menschen. «Die Bedenken, die man im Zusammenhang mit Naturschutz hat, dürfen die Chancen, die man darin erkennt, nicht übersteigen.» Und die Chancen – zum Beispiel das touristische Potenzial – seien erheblich.

Pro Natura ist skeptisch

Wie kommt die Idee von Heinrich Haller bei den Naturschützern in seinem Heimatkanton an? Johannes Jenny, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, äussert sich auf Anfrage der AZ eher skeptisch. «Der Auenschutzpark Aargau erfüllt die Voraussetzungen für einen Nationalpark in verschiedener Hinsicht nicht.» Jenny nennt zwei konkrete Aspekte, die eine solche Idee als unrealistisch erscheinen lassen.