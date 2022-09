Pro & Contra Stellvertretungen für Parlamentsmitglieder: Ein Schritt in die Moderne oder Störung des Ratsbetriebs? Eine Vertretungsregelung sei ein Bedürfnis und richte sich nach den Lebensumständen, meint Grünen-Grossrat Markus Dietschi. Der Rat würde damit zum Bienenhaus, sagt SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder.

Am 25. September stimmen die Aargauerinnen und Aargauer über eine Stellvertreterregelung für Parlamentsmitglieder ab. Ein Befürworter und eine Gegnerin der Vorlage legen ihre Argumente auf den Tisch.

Pro: «Der Aargau wird etwas moderner»

Die Motion von Kim Schweri und 39 Mitunterzeichnenden, im Frühling 2019 eingereicht, beantragte die Stellvertretungsregelung im Grossen Rat für Mütter während der Zeit von Mutterschutz und Stillzeit sowie für weitere Ratsmitglieder bei unfall- oder krankheitsbedingten längeren Abwesenheiten. Der Regierungsrat hat sich bereit erklärt, die Motion entgegenzunehmen. Er hat eine gute Auslegeordnung für die Umsetzung vorgelegt. Dank den überzeugenden Argumenten für eine solche Regelung ist das Anliegen vom Grossen Rat an seiner Ratssitzung vom 3. September 2019 mit deutlichem Mehr unterstützt worden.

Die Vertretungsregelung für Parlamentsmitglieder ermöglicht, dass bei längerfristigen Abwesenheiten eine Person vorübergehend nachrückt. Abwesenheiten sind gesetzlich klar eingegrenzt auf Mutterschaft und auf längere Krankheit oder Unfallfolgen. Die Abwesenheit und damit die Stellvertretung muss mindestens drei Monate und darf maximal ein Jahr dauern, damit entfällt die Beliebigkeit. Für junge Mütter ist das wichtig, weil ihre Entschädigung für den Mutterschaftsurlaub wegfällt, sobald sie an Sitzungen von Parlament oder Kommission teilnehmen würden. Eine schwere Krankheit oder stark beeinträchtigende Unfallfolgen verunmöglichen selbstredend die Ratstätigkeit.

Nachrücken wird in der Regel die erste nicht gewählte Person auf der Wahlliste. Es gelten also dieselben Modalitäten wie beim Nachrücken aufgrund eines Rücktritts. Wichtig ist dass das Ratsmitglied selber entscheidet, ob es sich vertreten lassen will. Freiwilligkeit gilt auch für die vorübergehend nachrückende Person.

Für den Grossen Rat bringt die Regelung ebenfalls Vorteile. Dem Ziel, in Vollbesetzung tagen zu können, wird besser nachgelebt. Das ist bei Entscheidungen mit knappen Mehrheiten sehr wichtig, weil in diesen Fällen der Wille der Wählerschaft besser abgebildet wird. Gerade bei Detailberatungen, beispielsweise von Gesetzesvorlagen, verhandeln wir immer wieder kurzfristig angepasste Anträge, vorgefasste Entscheidungen sind dann nicht möglich.

Mit dem neuen Paragrafen 76 in der Verfassung wird der Aargau etwas moderner. Die Lebensumstände der Ratsmitglieder werden besser berücksichtigt und nötigenfalls erleichtert. Bestimmt werden ­immer nur Einzelne Bedarf haben. Das Mandat nach einem Unfall oder Eingriff vorübergehend abgeben zu können, hilft für die ruhige Rehabilitation.

Besonders wichtig ist die Auszeit für Frauen. Immer wieder müssen sie entscheiden zwischen beruflichem Vorankommen und Mutterschaft. Aus der eigenen Ratserfahrung stelle ich fest, dass die jungen Frauen in den verschiedenen Fraktionen Argumente und Ansichtigen einbringen, welche zu besseren Entscheiden im Gremium führen. Dass die Gemeinden mit Einwohnerräten die Vertretungsregel auch einführen können, ist ein weiterer Pluspunkt dieser Vorlage. Stimmen wir Ja, zu diesem kleinen Schritt für eine bessere Gesellschaft.

Contra: «Die Zusammenarbeit würde massiv erschwert» Nicole Müller-Boder, Grossrätin SVP

Grossräte und Grossrätinnen werden jeweils für vier Jahre von der Bevölkerung gewählt und sind schon aus moralischer Sicht verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. Es wäre wünschenswert, wenn man sich vor einer Kandidatur Gedanken darüber macht, ob man überhaupt über genügend zeitliche Ressourcen verfügt, um ein solches Amt ausüben zu können. Natürlich gibt es Schicksalsschläge und Lebensumstände, welche sich plötzlich ändern. Solche führen in der Regel aber zu einem Rücktritt des betroffenen Ratsmitglieds und somit zu einer definitiven Nachfolge

Grossräte und Grossrätinnen müssen sich in Aktenberge einlesen und benötigen in der Regel bei Amtsantritt mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis sie wirklich eingearbeitet sind und wissen, wie der Hase läuft. Wer also neu als Stellvertreterin oder Stellvertreter vor Ort ist, schwimmt erst einmal. Und wenn man allmählich eingearbeitet ist, muss man bereits wieder gehen weil das gewählte Ratsmitglied zurückkehrt.

Auch wird man in den Kommissionen oft mit internen, vertraulichen und geheimen Akten und Informationen konfrontiert, die höchste Verschwiegenheit erfordern. Bereits heute kommt es vor, dass Interna an die Öffentlichkeit gelangen und damit grossen Schaden anrichten. Es liegt auf der Hand, dass mehrere Mitwissende dieses Risiko zusätzlich erhöhen.

Heute schon ist es schwierig bei 140 Grossräten und Grossrätinnen jede und jeden persönlich zu kennen, weil es immer wieder zu Rücktritten und Nachfolgen kommt. Mit einer Stellvertretungsregelung würden Inpflichtnahmen wohl als Dauertraktandum aufgeführt werden müssen, und der Rat verkommt zu einem Bienenhaus mit stetig wechselnden Mitgliedern. Man wäre wohl bald an keinem Sitzungstag mehr in derselben Konstellation, das würde die Zusammenarbeit massiv erschweren.

In der Regel fehlen an Sitzungstagen nur wenige Ratsmitglieder, Handlungsbedarf besteht gar nicht wirklich. Der Rat ist stets gut zusammengesetzt und beschlussfähig. Es besteht aber bei Annahme der Vertretungsregelung die Gefahr, dass man sein Amt nicht mehr in gleichem Masse ernst nimmt und öfter oder spontaner fehlt, weil man vorübergehend auf eine weitere Person zurückgreifen kann.

Fazit: Ein Grossratmandat erfordert Zeit, vor Ort wie auch zur Vorbereitung. Es benötigt auch Einarbeitung, ähnlich dem Antritt einer neuen Arbeitsstelle. Auch hier muss man sich zuerst mit den neuen Gegebenheiten bekannt machen, vor allem wenn es sich um eine neue Berufsgattung oder Branche oder ein neues Aufgabengebiet handelt. Und wenn wir den Vergleich noch weiterziehen wollen: Erklären Sie mal Ihrem Vorgesetzten etwa bei der Bank, einer Versicherung, oder der Gemeindeverwaltung, dass Sie die nächsten Monate abwesend seien, aber eine Vertretung schicken werden …

Stimmen Sie Nein zur Stellvertretungsregelung und sorgen Sie dafür, dass der Grosse Rat weiterhin in einem beständigen Betrieb speditiv und seriös zusammenarbeiten kann