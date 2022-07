Pro & Contra Dort ansetzen, wo Ungleichheit besteht oder gemeine Änderungen für die Frauen? Die Debatte zur AHV-Reform Am 25. September stimmt die Schweiz über die AHV-21-Reform ab. Die Vorlage hat zum Ziel, die Finanzierung der Renten bis 2032 zu sichern. Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel ist dafür, die Grüne Ständerätin Maya Graf kontert.

Pro: Ruth Humbel, Mitte-Nationalrätin (AG)

Ruth Humbel (Mitte) zvg

1948, bei der Einführung der AHV, galt das gleiche Rentenalter 65 für Männer und Frauen. Damals hatten Männer bei der Geburt 66,4 Jahre vor sich, Frauen 70,9 Jahre. Heute sind es 82,5 für Männer und 86,4 Jahre für Frauen. Frauen beziehen aktuell 5 Jahre länger AHV als Männer. Die AHV-Renten von Frauen und Männern sind gleich hoch. Die Männer bezahlen mehr ein und die Frauen erhalten mehr. Von einer Diskriminierung der Frauen in der AHV kann keine Rede sein.

Frauen werden auch mit der Angleichung des Rentenalters nicht benachteiligt. Es ist völlig abwegig, von «Sozialabbau» oder «Raub an den Frauen» zu sprechen, und es ist unredlich gegenüber der jungen Generation, allfällige Diskriminierungen in anderen Bereichen mit einem Nein zur AHV kompensieren zu wollen.

Es ist vielmehr dort anzusetzen, wo tatsächlich Ungleichheiten bestehen, bei den Löhnen und im BVG. In der zweiten Säule sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen gross. Deshalb sieht das Parlament in der laufenden BVG-Reform für Mehrfach- und Teilzeitbeschäftigte sowie für Tieflohnbranchen klare Verbesserungen vor.

Durch die Alterung der Gesellschaft braucht die AHV mehr Geld. Die vorliegende Reform stabilisiert die AHV bis 2032. Die Mehrwertsteuer wird um 0,4 Prozent erhöht und das Frauenrentenalter wird in Dreimonatsschritten an dasjenige der Männer angeglichen. Neun Jahrgänge erhalten je nach Einkommen grosszügige Zuschläge. Frauen mit tiefen Einkommen erhalten lebenslang eine höhere Rente als ohne Reform. Der Zuschlag wird nicht an Ergänzungsleistungen angerechnet und unterliegt nicht dem Ehepaarplafond. Zudem profitieren alle Frauen der Übergangsgeneration von privilegierten Kürzungssätzen, wenn sie die Rente vorbeziehen.

Seit 1997 scheiterten alle AHV-Reformen, obwohl dringender Handlungsbedarf besteht. Die aktuelle Reform ist ausgewogen, stabilisiert die AHV, sichert die Renten und stärkt die Generationengerechtigkeit. Deshalb sage ich Ja!

Contra: Maya Graf, Grüne Ständerätin (BL)

Maya Graf (Grüne) Kenneth Nars / BLZ

Für Menschen mit kleinen Einkommen und viele Selbstständigerwerbende ist die AHV-Rente entscheidend für ein würdiges Rentenalter. Für ein Viertel aller Frauen ist sie sogar die einzige Altersvorsorge. Deshalb müssen wir die AHV finanziell sichern. Doch wieso ausgerechnet auf Kosten der Frauen?

Auf den ersten Blick erscheint die formale Gleichstellung der Geschlechter vielleicht zeitgemäss, doch auf den zweiten Blick hapert es gewaltig mit der tatsächlichen Gleichstellung in der Arbeitswelt: Die geplanten Rentenkürzungen der AHV 21-Reform würden die meisten Frauen hart treffen.

Es beginnt bei der Lohnungleichheit. Laut der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik besteht eine unerklärbare Lohndifferenz von 8 Prozent zwischen den Geschlechtern. Erwerbstätigen Frauen fehlen also im Durchschnitt 684 Franken Lohn pro Monat, nur aufgrund ihres Geschlechtes. Fehlender Lohn bildet keine Rente! Frauen erhalten heute vor allem aufgrund der zweiten Säule im Durchschnitt 37 Prozent weniger Rente als Männer. Ihre mittlere Pensionskassenrente beträgt sogar nur die Hälfte. Die dringende BVG-­Reform lässt auf sich warten.

Zweitens ist Altersarmut weiblich. Frauen beziehen schon bei Rentenantritt doppelt so häufig Ergänzungsleistungen, ab 55 Jahren sind sie dreimal so oft von Unterbeschäftigung betroffen. Sie leisten zu zwei Dritteln die unbezahlten Arbeiten rund um Pflege und Betreuung. Dafür unterbrechen sie ihre Erwerbsarbeit, arbeiten vielfach Teilzeit oder im Tieflohnsegment und stehen folglich im Alter auf der Verliererinnenseite.

In der Bilanz fehlen den Frauen also sowohl die Zeit als auch gute Jobs, um ihre Rentenlücke bis zur Pensionierung zu schliessen. Ein Jahr früher in Rente zu gehen, ist für viele eine Kompensation ihrer Nachteile beim Ersparen der eigenen Altersvorsorge. Deshalb ist die tatsächliche Gleichstellung in der Arbeitswelt die notwendige Vorbedingung für eine Erhöhung des Rentenalters. Deshalb sage ich Nein zu dieser verfrühten und unfairen AHV 21-Reform!