Prix Courage 2020: Unter den Finalisten sind drei Aargauer

Zu ihrem Engagement habe die Ausgrenzung geführt, welche Schildknecht nach der Operation erfahren habe. Darin hatten ihr Ärzte ihre Nase, das rechte Auge inklusive Augenhöhle, die Stirn und die Wange entfernt, um alle Krebszellen auszumerzen. Jahrelang habe sich die Jonerin deswegen zuhause versteckt, so der Beobachter, bevor sie an die Öffentlichkeit getreten sei und seither auf ihrem Blog «Krebsgesicht», bei Fernsehauftritten und in Zeitungen über ihr Schicksal berichtet. So mache sie sich stark für Menschen mit Handicap.

Die zusätzliche Auszeichnung «Lifetime Award 2020» für besondere Dienste an der Gesellschaft geht übrigens dieses Jahr an die Hilfsorganisation «Die Dargebotene Hand». Gerade in Corona-Zeiten seien die Beratungen des Telefon-Seelsorgedienst von «unschätzbarem» Wert, begründet der Beobachter seine Wahl. (mma)