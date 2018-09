Für die SP Aargau ist der Ruf nach einer Privatisierung der Spitäler ein absolutes «No-Go». Das machte sie am Dienstag als Reaktion auf eine Studie der Wirtschaftsverbände und deren Forderungen sogar per Communiqué klar. Die Forderungen, welche der Gewerbeverband und die Handelskammer im Gesundheitsbereich aufstellen, seien «ungeniessbar – und gefährlich», so die SP. Denn belastet würden letztlich die Patientinnen und Patienten – zumindest diejenigen, die sich keine Privatversicherung leisten könnten.

Warum? SP-Präsidentin und Grossrätin Gabriela Suter zur AZ: «Eine Privatisierung wird die Menge der Gesundheitsleistungen nicht verringern. Vielmehr führt sie zu einer Überversorgung, wo Renditen winken und zu Unterversorgung, wo finanzielle Anreize fehlen. Auf der Strecke blieben Patientinnen und Patienten, die hohe Kosten und geringe Erträge bringen: betagte, chronisch, psychisch, mehrfach kranke Menschen.» Deshalb befürchte die SP, dass die Leute Zusatzversicherungen abschliessen müssten, um zu der Pflege zu kommen, auf die sie ein Anrecht haben.