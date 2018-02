Vergangenen Freitag veröffentlichte die St. Galler Electropop-Band Dachs ihr Debütalbum. Vermutlich hat das in den Depots und Fahrerkabinen der Aargauer Postautounternehmer niemand registriert.

Doch würden die Fuhrhalter reinhören und Song Nummer 7 anwählen, Titel «DüDaDo», müssten sie wohl schmunzeln: «Bin unterwägs, i sitz relaxed, i nimm de nächschti Halt vo mim Postauto / Dü Da Do / säb wo niemols wör rendiere, wenn kein Staat wör Chöle schiebe, säb isch mis Postauto.» Schmunzeln nicht, weil sie den Inhalt sehr lustig fänden, sondern weil die Zeilen in ihren Ohren ironisch klingen müssen.

Loyalität vertraglich geregelt

Der Postauto-Skandal hat nicht nur ans Licht gebracht, dass ab 2007 in der Abgeltung des regionalen Personenverkehrs unerlaubte Gewinne in Millionenhöhe gemacht und so umgebucht worden sind, dass sie im Jahresabschluss nicht ersichtlich waren. Er hat auch auf eine andere, offenbar seit Jahren bestehende Problematik aufmerksam gemacht: Die 150 privaten Postautohalter, die im Auftrag von PostAuto Schweiz Linien selbstständig betreiben, haben es immer schwieriger.

Allein mit Postautofahrten verdiene man nicht mehr genug Geld, sagen sie etwa, oder mit dem Auftraggeber PostAuto könne man nicht mehr auf Augenhöhe diskutieren. Umso mehr ärgern sich die Fuhrhalter über die Enthüllungen der letzten Tage – zumal sie in Vertragsverhandlungen oft zu hören bekamen: Man könne leider für die erbrachten Leistungen nicht mehr zahlen, man müsse selber sparen. Eine langjährige Aargauer Postautofahrerin, die die Problematik kennt, spricht gar von «Knebelverträgen». Hat das Postauto seinen Heiligenschein längst verloren, ohne dass dies von den Fahrgästen bemerkt wurde?

Zur Sache äussern können sich die Postautounternehmer, im Postjargon PU genannt, kaum. Weil sie als Auftragsnehmer für PostAuto tätig sind, müssen sie einen im Vertrag festgeschriebenen Loyalitätsgrundsatz einhalten. Konkret: Äusserungen gegenüber der Öffentlichkeit zum Geschäftsverlauf oder der Zusammenarbeit mit PostAuto können nur erfolgen, wenn sie mit Bern abgesprochen sind. So heisst es bei den meisten Betrieben, die die AZ kontaktiert hat: Man würde gerne etwas sagen, könne aber nicht.